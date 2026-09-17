字節跳動創辦人張一鳴 身家1055億登亞洲首富

「字節跳動」創辦人張一鳴登上亞洲首富。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 彭博億萬富豪指數顯示，字節跳動創辦人張一鳴身家達1055億元，超越阿達尼成為亞洲首富，並因AI熱潮與字節跳動的持續布局而迅速累積財富。

根據「彭博億萬富豪指數」(Bloomberg Billionaires Index)截至9月15日統計，中國「字節跳動 」創辦人張一鳴 身家達1055億元，首度超越印度 富豪阿達尼的1048億元，登上亞洲首富。43歲的張一鳴不僅挺過TikTok在美國一度幾乎遭關閉的監管風波，近年更搭上人工智慧(AI)熱潮，身家較彭博2019年3月開始追蹤時的130億元暴增逾八倍。

截至9月15日，亞洲前五大富豪依序為張一鳴，以1055億元居首；印度阿達尼集團創辦人兼董事長阿達尼(Gautam Adani)以1048億元排名第二；印度信實工業(Reliance Industries)的董事長安巴尼(Mukesh Ambani)以813億元排名第三；日本Uniqlo母公司迅銷集團(Fast Retailing)創辦人柳井正以637億元居第四；中國農夫山泉創辦人鍾睒睒則以591億元排名第五。

張一鳴此前已憑藉TikTok的普及，以及字節跳動進軍AI成為中國首富。字節跳動旗下AI產品包括熱門聊天機器人「豆包」及影片生成模型Seedance。如今他進一步登上亞洲首富，凸顯AI熱潮正創造新一波巨額財富、催生新一批億萬富豪，超越傳統產業的巨頭。

這也顯示，字節跳動已逐漸走出先前的地緣政治風波。今年稍早，相關爭議曾促使公司將部分美國業務轉交美國投資人。研究機構Omdia首席分析師蘇廉節(Lian Jye Su，譯音)表示，張一鳴「很懂得如何打好手上的牌」，不僅堅持原本方向，更持續加碼投資AI。

蘇廉節指出，即使TikTok執行長周受資(Shou Chew)2023年遭美國國會質詢，張一鳴仍押注發展公司的AI技術。字節跳動理論上也能利用手中龐大的社群媒體資料訓練AI模型。繼短影音平台取得成功後，AI相關產品與服務已成為字節跳動最大的機會，但中國市場激烈競爭同時也是最大風險。

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