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空中巴士在中國天津第2條總裝線 首架飛機交付東航

記者謝守真／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

空中巴士在天津第二條A320總裝線交付首架A320neo，並表示新產線將支撐全球產能擴張，同時反映中國市場需求與供應鏈地位持續上升。

空中巴士（Airbus）在中國第二條A320系列飛機總裝線16日正式交付首架飛機，這架A320neo由東方航空接收營運。空巴表示，天津第二條總裝線投入運作後，將有助提升A320系列飛機產能，以滿足中國及全球市場需求。

據新華社，空巴天津A320系列飛機總裝線自2008年投入運營以來，已累計完成總裝並交付超過800架A320系列飛機。IT之家報導，天津第二條總裝線於去年10月22日正式啟用，空巴首席執行官佛喜當時表示，新總裝線將為空巴2027年A320系列飛機全球月產能提升至75架的目標提供支撐。

新浪財經引述津雲報導，空巴民用飛機業務項目和服務執行副總裁穆恩表示，天津第二條總裝線，對實現A320系列飛機全球月產能提升至75架的目標至關重要，也可為空巴因應市場需求提供產能保障。

目前空巴在全球共有兩條總裝線，其中四條位於德國漢堡、兩條位於法國圖盧茲、兩條位於美國莫比爾、兩條位於中國天津。據空巴最新發布的「全球航空市場預測」，未來20年中國將需要8830架新客機，占同期全球新客機總需求4萬2060架的20%以上。

未來是否會在總裝線引入其他機型？空巴全球高級副總裁、空巴中國首席運營官柏舒曼表示，除A320總裝外，目前空巴在天津也有寬體機完成和交付中心。當地的生產極大程度上取決於中國市場的需求；向中國客戶交付A320是空巴中國目前最重要的事。

談及中國供應鏈的發展情況，柏舒曼表示，過去10至15年，中國供應鏈所占的份額起初相對較小，隨著不斷發展至今份額已經很大了，且仍在不斷上升。柏舒曼說，空巴對中國的合作夥伴非常滿意，未來希望中國市場能給空巴提供在價格和品質上具有競爭力的產品。

精華 FAQ

  • 空巴在中國天津第二條A320系列飛機總裝線，正式交付的首架機型是A320neo，並由東方航空接收營運，象徵新產線已進入實際出貨階段。

  • 空巴表示，天津第二條總裝線可提升A320系列生產能力，對達成2027年月產75架的全球目標非常關鍵，也能強化因應中外市場需求的產能保障。

  • 空巴認為中國市場需求仍是天津生產的核心依據，未來將優先向中國客戶交付A320；同時中國供應鏈占比持續上升，合作夥伴表現也讓空巴相當滿意。

東方航空 東航 空巴

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