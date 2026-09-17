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范德賴恩：歐盟將動用「一切工具」 阻對中貿易逆差

中國新聞組／北京17日電
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范德賴恩警告歐中貿易失衡已到臨界點，歐盟將在談判中求具體成果，並準備動用各種工具保護產業與降低對中依賴。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩16日告訴歐洲議會，歐盟與中國的貿易談判須有成果，且為了追求貿易平衡，歐盟將動用「手中一切工具」。

中央社引述法新社報導，27國組成的歐盟去年對中國貨物貿易逆差高達約3600億歐元（約4128億元）。為改善嚴重貿易失衡，歐盟今夏以來持續與中國磋商，聯盟領袖並已指示歐盟執委會準備新工具來保護境內產業。

范德賴恩16日對歐洲議會發表主題演說時說：「現在我們每天對中國的貿易逆差是10億歐元，這已經到了臨界點。有人說第二波中國衝擊即將到來，但其實已經來了。」

她說：「這種狀況無法繼續下去。這也是為何我們正與中國進行對話，好讓彼此貿易能恢復平衡。」

范德賴恩進一步表示，歐中貿易談判「現在必須要能產生成果」。她甚至說：「讓我表明清楚，我方將動用一切可用工具來讓我們的關係恢復平衡。」

此外范德賴恩指出，歐盟將加緊努力在多項關鍵原物料減少對中國的「危險依賴」，包括設立一個新的相關歐洲公司（European Corporation）來協助取得及儲備歐洲所需原物料。

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