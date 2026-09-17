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川習會前…中美AI談判先上桌 貝森特20日將晤何立峰

編譯盧思綸賴錦宏／綜合報導
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美國與中國AI競爭日益激烈，雙方將啟動人工智慧議題官方對話。示意圖。（路透）
美國與中國AI競爭日益激烈，雙方將啟動人工智慧議題官方對話。示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川習會前夕，美中高層將先就AI、稀土與貿易休兵在紐約談判，中方並反擊美國對中國AI企業的指控，警告若遭打壓將反制。

科技巨頭議論人工智慧（AI）潛在風險之際，隨著美中貿易休兵將屆滿一年，美國財政部長貝森特預計20日先在紐約會晤中國國務院副總理何立峰，進行川習會前最後一輪談判，預料將討論AI、稀土議題。另外，對美國指責中國AI企業對美開展「工業化規模」蒸餾，中國官媒批美雙標，稱AI非大國專利，堅決反對科技霸權、算力壟斷，美若打擊陸企將反制。

綜合路透、金融時報報導，美國總統川普與中國國家主席習近平預定24日在華府會晤，美中目前都是推動先進AI發展的重要力量，AI也預料成為兩國高層磋商議題。

貝森特與美國貿易代表葛里爾將在紐約接待何立峰率領的中方代表團，雙方除AI外，稀土及貿易休兵協議也是談判重點。美中去年在南韓釜山達成休戰安排，暫緩關稅及出口管制交鋒，但華府認為北京未完全履行稀土承諾，美方傾向僅延長休兵6個月，中方則力促延長至川普本屆任期結束。

美國同時施壓中國放寬對日本的稀土出口限制，除協助盟友，也因相關限制已產生連鎖效應，衝擊美自身供應鏈。華府與東京尤其關切中國放慢「釔」出口，這種金屬廣泛用於雷射、飛機引擎及半導體。

此外，美中也正敲定川普與習近平5月在北京同意成立的「貿易委員會」細節，計畫透過這項機制找出非敏感領域的產品，作為雙方降低關稅對象。

另外，對於美國政府日前指責DeepSeek等六家中國AI企業以「工業化規模」蒸餾方式取得美國AI模型能力，中國人民日報刊文反駁，稱蒸餾是業界正常技術與商業問題，批評美方將其政治化、工具化並採取雙重標準。

該文章表示，人工智慧不是大國的專利，堅決反對美國在AI領域推行科技霸權、算力壟斷，美國若打擊中企，中方將採措施予以反制。

而針對美國科技巨頭呼籲放緩AI發展，復旦大學國際問題研究院長吳心伯日前在北京香山論壇表示，美方想通過提議與中國展開AI對話，來發展另一種拖延中國AI發展的策略，「中國必須非常小心」；吳心伯並表示，「還沒看到美方有任何要放緩AI發展的跡象」，在雙方真正就此達成重要共識之前，「還有很長的路要走」。

美國海軍分析中心研究員馮德威說，AI在中美之間兼具競爭與合作的雙重屬性，雙方需要坐下來談一談。他還提到AI議題也應成為中美兩軍對話的一部分，即AI如何應用於軍事指揮與控制，尤其是在核指揮鏈。

精華 FAQ

  • 雙方將在20日於紐約會談，重點包括AI合作與風險、稀土供應限制，以及即將到期的美中貿易休兵安排，屬於川習會前最後一輪高層磋商。

  • 美方認為北京未完全履行稀土承諾，傾向只把休兵延長6個月；中方則希望延長到川普本屆任期結束，顯示雙方仍存在明顯分歧。

  • 中國人民日報批評美方把蒸餾技術政治化、工具化，指其採雙重標準，並強調AI不是大國專利；若美國打擊中國AI企業，中方將採取反制措施。

川習會 貝森特 國務院

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