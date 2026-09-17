香山論壇2種敘事：中喊論壇國際性 外媒聚焦美中戰略

AI摘要 文章摘要整理： 香山論壇在中媒與外媒眼中呈現兩種敘事：前者強調國際規模與中國安全治理角色，後者則聚焦美中競爭、台海南海風險及北京擴張話語權的戰略意圖。

第13屆北京香山論壇9月15日至17日在北京舉行，中國官方媒體與國際媒體展現出截然不同的敘事角度。中媒密集強調論壇規模、100多國約2000人出席的國際代表性，以及北京推廣「共同安全」與全球南方治理方案的角色；路透、法廣等外媒則聚焦於美中戰略競爭、台海與南海局勢，並將其視為中國試圖重塑規則與擴大話語權的視角。

綜合美國之音、路透報導，本屆論壇相關報導中，中國官媒及地方官方媒體頻繁使用「共同安全」、「全球南方」、「人類命運共同體」及「國際公共安全產品」等概念，強調中國在全球安全治理中的參與及協調角色。

中國官方媒體上觀新聞刊文，則將論壇與中國國際影響力上升聯繫起來。文章引述北京香山論壇秘書處前學術主任趙小卓表示，在「川普2.0」時代，美國公信力在國內及盟友間受到衝擊，中國倡導的和平、合作與共贏理念「優勢不斷凸顯」。

報導指出，中國媒體的敘事主要聚焦戰爭、大國競爭及國際秩序變化下，中國提出的安全治理理念，以及其在全球南方的角色。

相較之下，國際媒體較少著墨論壇規模及議程，而是將論壇視為觀察中國軍事外交及區域戰略意圖的窗口。

據報導，論壇舉行之際，南海爭端及美國對亞洲安全承諾等議題持續受到關注，中國可能藉論壇宣傳由亞洲國家主導區域安全事務的主張。

但路透也引述布魯金斯學會東亞政治與安全問題專家帕特里夏·金（Patricia Kim）指出，部分亞洲國家雖對美國長期安全承諾存有疑慮，但中國在南海等議題上的強勢行為，也限制北京擴大地區影響力的空間。