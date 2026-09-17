香山論壇 中防長「壓制歷史沉渣」暗批日 美改武官出席

第13屆北京香山論壇16日舉行開幕式，中國國防部長董軍進行主旨發言，指要對一切潛藏的霸權主義、軍國主義等「保持高度警惕」。(記者陳宥菘／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 香山論壇上，董軍與韓正接連談及反對軍國主義與歷史修正主義，外界多解讀為對日本釋出訊號；同時美方因人員缺席改由武官出席，會談層級維持不變。

第13屆北京香山論壇16日舉行開幕式，中國國防部 長董軍在主旨發言中，提出以多邊主義守護全球穩定等六點倡議，並指要對一切潛藏的霸權主義、軍國主義、歷史修正主義變異「保持高度警惕，不放任縱容」，並稱要匯聚正義力量壓制「歷史逆流的沉渣泛起」，但未點名具體國家。分析指出，該說法被視為是對東京表態。而美國防部官員「因病」改武官出席，韓正 則在晚宴暗批日本。

綜合本報系聯合報、德國之聲、明報、路透報導，去年董軍在香山論壇開幕式大談台灣問題，聲稱「隨時準備著挫敗任何外部的武力干涉」。而今年論壇恰逢中國國家主席習近平下周訪美，外界早前預料，中方將收斂批美力道，日本可能成為頭號箭靶。

董軍16日在開幕演說中表示，要銘記歷史教訓，對一切潛藏的霸權主義、軍國主義、歷史修正主義變異保持高度警惕，不放任縱容。主張尊重和保障每一個國家的安全，通過政治對話、和平談判來實現安全，通過發展來化解矛盾。

據報導，董軍在發言中，提及「軍國主義」、「壓制歷史遺留的殘渣」引發關注，儘管未點名特定國家，但鑑於當前的中日關係背景，該說法也被視為是對東京表態。

提到以多邊主義守護全球穩定時，董軍指出，「大國」應當帶頭擔當，聯合國應發揮應有的作用，並強調「支持地區國家自主掌握前途命運，不受外人強加的干涉」。

他還說，武力解決不了矛盾，「強權施壓」只會加劇裂痕，國際社會應當尊重當事方的主權和意願，堅決反對拉幫結夥、火上澆油的行為。

董軍並表示，解放軍建軍將滿100年，中國正推進軍隊現代化，願與各方拓展聯演聯訓、裝備技術等領域合作，並開展人工智慧安全對話、維和及反恐等合作。

中國國家副主席韓正15日晚間出席論壇晚宴並在致詞中暗批日本，表示中國堅決捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序，「反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑」。中共中央軍委副主席張升民與董軍亦出席晚宴。

本屆香山論壇15日至17日在北京舉行。據報導，日本此次沒有官員受邀參加，僅有前首相鳩山由紀夫等民間人士出席。鳩山15日談及日本首相高市早苗去年11月有關「台灣有事」的國會答辯，稱相關言論與日本政府此前官方立場存在差異。

值得關注的是，美國原定由國防部中國事務高級主任卡拉斯率團出席，但她16日整天都未現身會場。

按大會手冊，卡拉斯16日晚原將出席閉門學術會議就中美關係與中國學者、軍方進行交流，儘管會議室桌上仍擺放有她名字的桌牌，但直至會議室大門關上前她都未現身，改由美國駐北京大使館高級國防官員、准將Stacy Kihara入座。港媒南華早報則引述消息指，卡拉斯「因病」無法出席，改由Stacy Kihara率團參會。這也意味著今年美方層級仍與去年相同。