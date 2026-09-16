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「不是來附和他們的」張亞中出席北京香山論壇 要陸方少談「兩制」

特派記者陳宥菘／北京即時報導
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孫文學校總校長張亞中第二度出席北京香山論壇，是唯一受邀並發言的台灣學者。(記者陳...
孫文學校總校長張亞中第二度出席北京香山論壇，是唯一受邀並發言的台灣學者。(記者陳宥菘／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

張亞中在北京香山論壇主張以台灣利益為出發點，批評台日隱性安全同盟與美國操盤下的對抗風險，並呼籲北京少談兩制，先處理兩岸和平與和合。

孫文學校總校長張亞中第二度出席北京香山論壇，他上一次參加是2023年。作為3天論壇裡唯一受邀並發言的台灣學者，他強調，自己是代表台灣的利益，在這樣的場合作為溝通橋樑，「我不是來這邊天天附和他們的！」

第13屆北京香山論壇將於9月15日至17日在北京舉行，張亞中與來自中國大陸、日本、韓國的專家學者，共同作為16日下午平行分組會議「分組三：應對安全的亞洲方式」的發言人之一。

張亞中這次發言的主題是「警惕台日隱性安全同盟：台海安全不能建立在陣營對抗之上」，他在論壇期間接受本報採訪表示，這幾年美國對第一島鏈的戰略收縮，但不等於「退卻」，而收縮之後由日本填補在第一島鏈的重要角色，恰好日本首相高市早苗提出的「台灣有事論」與美國一拍即合。

他續指，台灣方面，把兩岸搞僵的民進黨期待美日的支持，因此在美國牽線下，台日之間逐漸形成「隱性安全同盟」，具體例子是日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂受聘為台灣行政院無給職政務顧問。「美國在背後全盤操控下，日本被推向前沿，台灣則要付出代價」，張亞中擔憂，當中日關係冷卻，台灣又掉進了台美日三方的隱形「對抗」戰略，對台灣並不利。

張亞中在會議發言中則指出，美國真正追求的，未必是親自為台灣承擔戰爭，而是以較低成本維持第一島鏈並牽制中國大陸。但他強調，台海安全不能建立在把台灣工具化的基礎上，台灣不應成為任何大國牽制另一個大國的棋子，更不應成為日本擴張軍事角色的跳板，亞太安全也不能建立在排他性的軍事集團與供應鏈切割之上。

張亞中認為，台海和平的根本仍在兩岸政治對話，他於是呼籲大陸，應以更大的耐心與善意，創造台灣民眾願意共同追求和平的條件。

張亞中受訪時還談及「一國兩制」，指這是北京為了節省統一的成本而採取的制度性安排，「這是為你大陸好，你不要把這個辦法倒果為因，說由於這個制度安排，就可以讓我接受和平統一」。他進一步呼籲陸方，與其談「兩制」，不如多花時間討論「統一前」的「和合」，「怎麼結束兩岸敵對狀態，讓兩岸走向和平，這才是台灣需要的」。

精華 FAQ

  • 他表示自己是代表台灣利益來溝通，不是來附和中方立場；作為論壇中唯一受邀並發言的台灣學者，他希望扮演橋樑，而非單向配合。

  • 他認為美國戰略收縮後由日本補位，台日逐漸形成隱性安全同盟，可能把台灣推到第一島鏈對抗前沿，讓台灣承受更高風險與代價。

  • 他認為一國兩制是北京為降低統一成本的制度安排，不應倒果為因；與其先談兩制，不如先談統一前如何結束敵對、建立和平與和合條件。

日本

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