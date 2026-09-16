中美博弈新戰場／中學者：美想藉AI對話 拖延中國發展

美國科技巨頭呼籲放緩AI發展，復旦大學國際問題研究院長吳心伯昨天在北京香山論壇表示，美方想通過提議與中國展開AI對話，來發展另一種拖延中國AI發展的策略，「中國必須非常小心」。

吳心伯說，中美競爭已一段時間，美國想盡一切辦法來遏制、放慢中國在AI領域的進展，而中國正迎頭趕上，但雙方需要坐下來談談AI發展帶來的風險，以及如何在可能的情況下共同化解風險；也許美國總統川普 與中國國家主席習近平 下周見面之前，中美政府就會舉行AI對話，目前全球九成的AI能力集中在中美兩國，雙方應考慮制定一套規則。

對於中美是否會同意放慢AI發展？吳心伯表示，「還沒看到美方有任何要放緩AI發展的跡象」。至於中國希望從美國得到哪些保證？他表示，目前中美還未在AI問題上啟動政府間對話，在雙方真正就此達成重要共識之前，「還有很長的路要走」。

美國海軍分析中心研究員馮德威說，AI在中美之間兼具競爭與合作的雙重屬性，雙方需要坐下來談一談。他還提到AI議題也應成為中美兩軍對話的一部分，即AI如何應用於軍事指揮與控制，尤其是在核指揮鏈。

中國前駐美大使崔天凱說，AI是很好的例子，說明中美該如何著手構建戰略穩定關係，合作的需求不斷增長，也存在競爭。