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川習會觀測站／美對台「戰略模糊」恐鬆動 轉向不挺台

編譯周辰陽／綜合報導
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「外交政策」14日刊登英國專欄作家考伯垂（James Crabtree）分析指出，中國國家主席習近平與美國總統川普24日將在白宮舉行今年第二次川習會，很可能再次引發台北及華府對中政策圈不安。觀察人士擔心，川普偏好交易、對戰略缺乏興趣，可能在與北京新一輪討價還價時，就台灣安全問題讓步。

文章指出，即使美國對台政策形式上維持不變，華府長期奉行的「戰略模糊」似乎正逐漸轉向減弱對台支持。這套政策不明確表態中國若攻台，美國是否軍事介入，一方面嚇阻北京動武，也避免給台北一張外交空白支票。

美國外交關係協會前會長哈斯2020年就曾主張改採「戰略清晰」；前總統拜登任內也曾多次公開表示美國會支持台灣，朝「戰略清晰」方向釋出訊號。如今，風險反而來自另一個方向。川普的言論無論是否出於本意，都讓人產生美國正逐步朝不干預靠近的印象。他本人顯然不太在乎台灣，還曾聲稱台灣「偷走」美國半導體產業，對保衛第一島鏈等地緣戰略論述也缺乏耐心。5月川習會後，他更直言：「我們應該跑9500哩去打一場戰爭？我可不想這麼做。」

許多觀察人士因此擔心，中美所稱的「建設性戰略穩定」框架，可能讓北京對中方視為破壞穩定的舉措擁有實質否決權，尤其是未來對台軍售。

華府部分與川普陣營有聯繫的克制派人士也提出更進一步主張。智庫「國防優先」資深研究員卡瓦納（Jennifer Kavanagh）認為，美國應以明確的不干預政策取代戰略模糊，減少保衛台灣並從第一島鏈前線後撤。這類過去屬邊緣的論點，如今逐漸走向主流。

形式上，美國對台政策並未改變，資深官員也堅稱戰略模糊依然存在。但隨著美伊戰爭持續，加上川普注意力不斷轉移，外界往往很難確切判斷美國在特定議題上的政策究竟為何。考伯垂指出，川普執著於交易，加上與中國建立新的戰略穩定框架，都暗示對台支持正成為需要拿捏的議題，以免影響與北京的整體關係。

考伯垂認為，與其轉向戰略清晰，美國政策更可能悄悄朝相反方向移動，甚至走向完全不支持台北。川普脫口而出的言論，加上華府日益盛行的克制派思潮，可能改變中國的盤算；如果北京認為對台行動風險降低，就可能更早試探美國決心。

精華 FAQ

  • 因為川普偏好交易、對戰略議題興趣有限，外界擔心他在與北京談判時，可能把台灣安全當成可交換籌碼，進而削弱美國對台承諾。

  • 作者認為形式上政策沒有改變，但實際上華府對台支持可能在減弱，甚至慢慢朝不干預靠近，使北京更難判斷美國是否會出手。

  • 除了川普本人言論外，智庫「國防優先」學者卡瓦納主張以明確不干預取代戰略模糊，這類原本邊緣的克制派觀點，如今正逐漸接近主流。

川習會 習近平 川普

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