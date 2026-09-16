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中伊建交55周年 伊朗外長阿拉奇訪北京 再晤王毅

記者張鈺琪／綜合報導
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伊朗總統裴澤斯基安（左一）日前在吉爾吉斯上合峰會期間，與習近平（左二）交談。(取...
伊朗總統裴澤斯基安（左一）日前在吉爾吉斯上合峰會期間，與習近平（左二）交談。(取材自Ｘ平台)

中國外交部15日宣布，伊朗外交部長阿拉奇將於16日訪中國，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅將同其舉行會談。這將是阿拉奇今年5月訪問北京後，再度訪陸。

中國國家主席習近平與伊朗總統裴澤斯基安9月1日均出席在吉爾吉斯首都比什凱克舉行的上海合作組織峰會，但未見雙方舉行正式雙邊會晤。據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，兩人在峰會活動期間曾於場邊短暫會面，並交談數分鐘，報導亦刊出兩人交談的照片。伊朗國際隨後報導，這場短暫互動及未安排正式雙邊會晤，在伊朗國內引發對中伊「戰略夥伴關係」的討論，部分伊朗政界人士對北京與德黑蘭關係的實際程度提出質疑。

其後，習近平與裴澤斯基安12日至13日又共同出席在印度新德里舉行的金磚國家領導人第18次會晤。中方公開的習近平峰會行程顯示，習近平期間與印度總理莫迪舉行雙邊會晤，但未公布與裴澤斯基安正式會面的消息；印度方面則公布莫迪與裴澤斯基安舉行雙邊會談。

今年適逢中伊建交55周年及建立全面戰略夥伴關係10周年，兩國外交高層近期保持互動。今年2月底，伊朗最高領袖哈米尼遭美國、以色列發動襲擊身亡後，北京派出中國全國人大副委員長、紅十字會會長何維於7月初前往德黑蘭參加葬禮，並與伊朗高層互動。

7月24日，王毅在吉爾吉斯出席上合組織外長會議期間會見阿拉奇，當時王毅表示，近期中東海灣局勢再度緊張升級，中方對此深表關切；阿拉奇則表示，伊方談判意願從未改變，也不希望衝突持續下去。此前，阿拉奇5月6日曾訪問北京並與王毅舉行會談。阿拉奇當時向中方通報伊美談判最新情況及伊方下一步考量。王毅當時則重申中方支持伊方維護國家主權和安全，讚賞伊方願通過外交途徑尋求政治解決。他並指，中國是伊朗「可信賴的戰略夥伴」。

伊朗外交部長阿拉格齊。(新華社)
伊朗外交部長阿拉格齊。(新華社)

精華 FAQ

  • 中國外交部宣布，阿拉奇將於16日訪中，並與外長王毅舉行會談。這是他今年5月訪北京後再度到訪，顯示中伊高層溝通持續進行。

  • 兩人雖先後在上合組織峰會與金磚會議場合同場，但中方未公布正式雙邊會面，伊方雖稱曾短暫交談，仍引發伊朗國內對中伊戰略夥伴關係的質疑。

  • 今年適逢中伊建交55周年與全面戰略夥伴關係10周年，雙方高層保持聯繫；王毅7月會見阿拉奇，何維7月初赴德黑蘭出席葬禮並與伊方互動。

伊朗 王毅 習近平

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