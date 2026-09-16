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機器人也能彈琴打鼓 真人+機器人北京樂團 上演國風狂想

中國新聞組╱北京16日電
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「機械與心弦—人機共奏國風新狂想」演出現場。(本報北京傳真)
「機械與心弦—人機共奏國風新狂想」演出現場。(本報北京傳真)

近日，北京中山公園音樂堂首次推出機器人音樂周，五「人」編制的磐石機器人樂隊與真人演奏家同台演奏，讓機械精準與人類指尖溫度正面相遇。

舞台上，常規樂隊的譜架和座椅在前，後方及兩側更寬闊的區域裡，主音吉他手、節奏吉他手、貝斯手、鼓手和鍵盤手，五位元機器人「演奏家」的金屬外殼在燈光下泛著亮光。首場演出「機械與心弦—人機共奏國風新狂想」拉開序幕。

觀眾席燈光漸暗，舞台上一聲鼓點落下，機器人頭部、胸部的顯示幕次第亮起，仿佛忽然被喚醒。鍵盤上的清晰旋律與貝斯的低音流淌而出，與真人樂隊的竹笛、二胡、笙交織再一起。它們不僅與演奏家們合作「百鳥朝鳳」、「忐忑」等經典曲目，還為歌唱家伴奏。這一新奇體驗讓不少觀眾瞪大眼睛、豎起耳朵，捨不得錯過每一個細節。

磐石機器人樂隊的幾位機器人「演奏家」遠看有點相似，細看卻大不相同：鍵盤手左右兩隻手，每隻手有七根手指，架子鼓手有六隻手臂，分上下兩排穩穩握住鼓槌。

「磐石樂隊是我目前見過的聲音極好的機器人樂隊。」音樂會音樂總監、笙演奏家聶雲雷坦言，這次跨界讓自己看到了科技與藝術對話的可能。「科技發展這麼快，未來肯定會有越來越多人類與機器人的互動，推動機器人技術發展，也帶動音樂行業向前走。」他說。除了「人機共奏國風新狂想」上演兩場外，北京民族樂團還與機器人同台帶來「潮樂國風」流行國樂音樂會。

機器人的節奏只能按程式設定，不能像真人那樣隨情感微調，這給藝術家們帶來思考。北京民族樂團中阮首席李雨涵認為，機器人比最精準的指揮更會「卡點」，但同時，人類的情感或許就體現在微妙的「不規則」中。北京民族樂團團長武旭海也坦言，這樣的差別正是合作的意義所在，「樂手們把更多心思傾注到情感表達和細膩演繹中去，只要掌握好界限，科技就是藝術的加分項。」

精華 FAQ

  • 音樂堂首次推出機器人音樂周，由磐石機器人樂隊與真人演奏家同台演出，透過國風曲目與流行國樂呈現人機共奏的全新舞台體驗。

  • 這支樂隊由5位機器人組成，分別擔任主音吉他、節奏吉他、貝斯、鼓手與鍵盤手，能精準演奏並與竹笛、二胡、笙等國樂器配合。

  • 受訪音樂人認為，機器人最大的優勢是節奏精準、卡點穩定，但人類演奏的情感微調仍不可取代；只要掌握界限，科技就能成為藝術的加分項。

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