我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

大摩看好中國2C AI商機 2030年市場衝3000億人民幣

記者林茂仁／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

摩根史丹利（大摩）最新報告指出，中國憑藉強大的分發能力和明確的應用場景，引領全球面向個人消費者的人工智慧（2C AI）普及與採用，預估到2030年中國2C AI的可變現整體潛在市場將達到約人民幣3000億元。

大摩認為，AI將加速現有行動互聯網的變現進程，鑑於阿里巴巴具備全棧AI能力，它依然是大摩的首選標的。

大摩亦看好騰訊以及垂直領域龍頭例如美團、淘寶等，這些企業的現有產品已經掌握了需求、數據與執行能力，其增量獲客成本低且轉化效果可被衡量。

不過，大摩對百度、騰訊音樂和愛奇藝持更為審慎的態度，因為AI可能會顛覆其核心業務，包括搜尋、音樂以及影片內容創作等。

大摩分析師團隊預計，2030年中國消費者AI可變現市場規模為接近人民幣3000億元，其中約99%來自廣告和交易佣金，其中交易佣金是絕對主力，對應的商業邏輯是，消費者使用AI輔助決策和購買，經營平台透過商家們的廣告支出及已完成線上自主化交易的佣金變現。

大摩編製的AlphaWise調查樣本中，80%受訪者至少每周在個人生活中使用AI，77%的就業受訪者至少每周在工作中使用AI，報告對應的美國比例均為54%。

精華 FAQ

  • 大摩預估，中國2C AI可變現的整體潛在市場到2030年將接近人民幣3000億元，主要受惠於AI加速行動互聯網的變現與採用。

  • 大摩認為阿里巴巴具備全棧AI能力，又有強大的分發與應用場景基礎，能把AI更快轉化為流量、交易與商業收益，因此列為首選。

  • 大摩估計約99%的變現來自廣告與交易佣金，其中交易佣金為主力；但對百度、騰訊音樂與愛奇藝較審慎，因AI可能衝擊其核心業務。

百度 淘寶 阿里巴巴

上一則

北京服貿會北京閉幕 創新互惠 達7類1200項成果

下一則

機器人也能彈琴打鼓 真人+機器人北京樂團 上演國風狂想

延伸閱讀

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價
中國Token用量將暴增 年複合增長率近12倍

中國Token用量將暴增 年複合增長率近12倍
中國AI短劇快速擴張 業者：人才難找 年薪近15萬美元

中國AI短劇快速擴張 業者：人才難找 年薪近15萬美元
AI狂潮不僅帶旺Nvidia 電力與散熱供應商也大啖7兆美元商機

AI狂潮不僅帶旺Nvidia 電力與散熱供應商也大啖7兆美元商機

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。(新華社)

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

2026-09-13 11:12

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光