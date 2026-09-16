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「阿信from China」引討論 國台辦：台藝人認同兩岸一家親是真情流露

記者謝守真／即時報導
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五月天阿信日前出席蘋果秋季發表會，與美國知名實況主IShowSpeed互動前，現...
五月天阿信日前出席蘋果秋季發表會，與美國知名實況主IShowSpeed互動前，現場工作人員一句「Ashin（阿信） from China」意外引發兩岸網友討論。（截圖自Threads）

五月天主唱阿信日前出席蘋果秋季發表會，與美國知名實況主IShowSpeed互動時，被工作人員介紹為「來自中國的阿信」，隨後另名男子提醒IShowSpeed不要提及相關話題，引發網上議論。中國國台辦發言人朱鳳蓮16日被問及台灣藝人參加活動是否需要作出政治表態時表示，愈來愈多台灣演藝人員表達對中華文化及「兩岸一家親」的認同，是「自然而然的真情流露」。

國台辦16日上午召開例行記者會。有台媒提問，IShowSpeed參加蘋果秋季發表會時，現場工作人員介紹阿信來自中國，隨後另名公關人員提醒IShowSpeed不要提及相關話題。對此，中國網友認為阿信應公開表態，台灣網友則認為相關工作人員有帶政治風向之嫌，詢問台灣藝人參加活動是否都需要作出政治表態。

朱鳳蓮指出，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是兩岸的歷史和法理事實，也是國際社會的普遍共識」。

朱鳳蓮稱，「愈來愈多的台灣演藝人員，以各種方式表達對中華文化對兩岸一家親的認同，這是自然而然的真情流露」，希望兩岸同胞共同的維護兩岸文化交流的良好氛圍，多做有利於增進互信拉近感情的事。

近日網路流傳IShowSpeed的直播片段。IShowSpeed參與蘋果秋季發表會期間，一名亞裔工作人員向他介紹阿信時稱「來自中國的阿信」（Ashin from China），隨後一名身穿白衣的男子出面提醒「不要提到他來自中國，他不喜歡談論這件事」，相關片段在兩岸社群引發討論。

台灣有網友認為，白衣男子的處理方式是公關手腕；中國社群媒體則有討論稱，介紹阿信的亞裔工作人員才是阿信團隊人員，只是在進行背景說明，並出現「請不要繼續斷章取義，讓愛國藝人寒了心」、「五月天阿信立場一直很堅定」等說法。

此外，針對台北市長蔣萬安妻子石舫亘過去參與APEC官方活動時曾說「I'm from Chinese Taipei」引發批評，9月下旬將赴南京參與APEC人力資源發展部長會議的勞動部長洪申翰近日被問及是否以「Chinese Taipei」名義出席時表示，在APEC裡，正式會員名稱確實是「Chinese Taipei」。

朱鳳蓮指出，在一個中國原則下，台灣地區以「中國台北」名義、地區經濟體身份參與亞太經濟合作會議及活動，這是台灣地區參與APEC的重要政治前提，各方必須遵守APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例。

精華 FAQ

  • 因為現場工作人員介紹他為「來自中國的阿信」，隨後又有人提醒不要提到此事，讓兩岸網友分別解讀為政治表態或公關處理，因而在社群上引發爭論。

  • 朱鳳蓮表示，愈來愈多台灣演藝人員以各種方式表達對中華文化及「兩岸一家親」的認同，這是自然而然的真情流露，並希望兩岸同胞多促進文化交流與互信。

  • 朱鳳蓮強調，在一個中國原則下，台灣地區以「中國台北」名義、地區經濟體身份參與APEC，是重要政治前提，且各方都必須遵守相關諒解備忘錄規定與慣例。

五月天

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