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觀察站／海底撈遭追稅? 稽查升級 中稅務大清算時代來臨

香港特派員李春
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AI摘要

文章摘要整理：

海底撈創辦人家族減持套現引發外界聯想，背後更折射中國稅務稽查全面升級，金稅四期與穿透式監管正推動追稅與歷史查核加速。

中國知名餐飲企業海底撈創辦人家人，上周大手套現股份，引動中國財經界關注與巨額追稅的關係。在這一個案之外，中國財經圈熱議「稅務稽查三年升級」，以及企業經營中要看「七流合一」。有財經名嘴驚呼，中國的「大清算時代」來了。

有關海底撈創辦人張勇透過太太舒萍減持海底撈股份，套現27.5億港元(約23億人民幣、3.5億美元)，海底撈9月9日夜發通告證實減持，強調與集團業務、營運及發展前景沒有任何關係。但中國財經圈沒有輕描淡寫，反而熱烈討論，只是說法兩極，一說是張勇家族減持套現，趕上中國最新嚴打國民跨境避稅逃稅的行動，因而將被追巨額稅款；另一說則指是之前已被追巨額稅款，現在是套現股份籌款繳稅。兩種說法，因果各異，但都與中國稅務稽查行動關連。

中國財政部和國家稅務總局在7月24日聯合發布公告，即被稱為21號文的「關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告」，決意首度以「穿透式」監管，對中國稅務居民的離岸信託資產與收益，作出明確規範及展開追稅。在其後有中國富豪急急離境，還有巧合地宣布離婚。

在這些個案之外，中國財經界熱烈討論的是稅務稽查全面升級，其內容是「以數治稅」與「穿透式」監管，核心升級方向則與「金稅四期」全面落地相關。與之前使用的「金稅三期」相較，不僅技術升級，還特別改變過去的「以票控稅」為現在的「以數治稅」，號稱要打通多部門數據壁壘，全方位監管。

這期間有兩個重大變化，一是追溯性歷史查稅；二是由原來的「四流合一」變為「七流合一」；三是確定稅務稽查三年升級目標。稅務當局的行動和目標，有的公開以求震懾，有的則只內部把握。如此一來中國財經圈各作「小作文」滿天飛，如「稅務稽查盯上怎麼辦」、「錢從何來不可張嘴就說」等等，相信中國老闆們已看得眼花繚亂。

精華 FAQ

  • 因市場傳出此舉可能與中國加強追查跨境避稅、逃稅有關，也有人認為是為了籌措已被追討的巨額稅款。雖然海底撈強調減持與營運無關，但仍被視為稅務風向的敏感訊號。

  • 報導指出，稅務方向已從過去的以票控稅轉向以數治稅，並結合穿透式監管與多部門資料打通。同時，還出現追溯性歷史查稅、七流合一，以及稅務稽查三年升級目標。

  • 金稅四期代表稅務監管全面數位化，強調整合資料與精準查稅；21號文則首次明確規範離岸信託個人所得稅，對中國稅務居民的離岸資產與收益展開穿透式追稅。

財政部

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