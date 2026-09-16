我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

投資、消費雙低迷 中8月失業率5.3% 創5個月新高

記者賴錦宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家統計局15日公布，8月全國城鎮調查失業率為5.3%，較7月上升0.1個百...
中國國家統計局15日公布，8月全國城鎮調查失業率為5.3%，較7月上升0.1個百分點，創五個月新高。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國8月就業、消費與投資表現分化，失業率升至5.3%，工業增長優於預期，但零售與投資持續低迷，反映內需修復仍偏弱。

8月份中國經濟社會相關數據15日公布，全中國城鎮調查失業率為5.3%，創五個月新高。同時，工業增長高於預期，但投資和消費雙雙低迷，社會消費品零售總額按年增長僅為0.4%，創三個月新低，投資更是創2020年4月以來最大降幅，按年下降7.2%。

據中國國家統計局昨公布，8月城鎮調查失業率為5.3%，中國國家統計局國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示，失業率比上月上升0.1個百分點，主要是由於新畢業學生集中進入勞動力市場帶來的季節性影響。從就業主體人群，即30到59歲這部分勞動力主體人群的城鎮調查失業率是3.9%，和上月和上年同期都是持平的。另外，1至8月平均值則為5.2%，亦與上年同期持平。

工業增長的部分高於預期，8月規模以上工業增加值按年增長5.2%，增速比上月加快0.7個百分點，高於預期的增長4.8%。但社會消費品零售總額按年增長0.4%，創三個月新低，且低於預期的增長0.8%。中國官員坦言，民眾消費能力和消費意願還有待進一步增強，優質商品和服務供給還需要進一步提升。

對於投資前8個月同比下降7.2%，中國官員表示，這是多方面因素共同作用的結果，一方面，夏季高溫、颱風、洪澇等極端天氣頻發，給部分地區的項目施工造成不利影響；另一方面，外部環境複雜多變，不確定、難預料因素增多，「國內仍處在新舊動能接續轉換的過程中，企業投資決策較為謹慎」。

精華 FAQ

  • 8月全中國城鎮調查失業率為5.3%，較上月升0.1個百分點，創5個月新高。官方指出，主因是新畢業學生集中進入勞動力市場，帶來季節性影響。

  • 8月規模以上工業增加值按年增長5.2%，較上月加快0.7個百分點，也高於市場預期的4.8%。這顯示工業端仍具一定韌性，但不足以完全抵消內需偏弱的壓力。

  • 官員表示，消費增長僅0.4%，投資前8個月按年下降7.2%，主要受極端天氣、外部環境不確定性，以及國內新舊動能轉換影響，企業投資決策因此較為謹慎。

失業率

上一則

十五五規畫／廣州海洋經濟發展 2030年總值將破7300億元

下一則

觀察站／海底撈遭追稅? 稽查升級 中稅務大清算時代來臨

延伸閱讀

中國失業率升至5.3% 創5個月新高 官方稱季節性上升

中國失業率升至5.3% 創5個月新高 官方稱季節性上升
中國靈活就業人口達3億 學者：失業率看不出真正問題

中國靈活就業人口達3億 學者：失業率看不出真正問題
中國8月汽車銷售衰退18.5% 預估9月更慘

中國8月汽車銷售衰退18.5% 預估9月更慘
中國製造業PMI升至49.8 連二月萎縮 仍低於50榮枯線

中國製造業PMI升至49.8 連二月萎縮 仍低於50榮枯線

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。(新華社)

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

2026-09-13 11:12

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光