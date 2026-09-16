投資、消費雙低迷 中8月失業率5.3% 創5個月新高

中國國家統計局15日公布，8月全國城鎮調查失業率為5.3%，較7月上升0.1個百分點，創五個月新高。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國8月就業、消費與投資表現分化，失業率升至5.3%，工業增長優於預期，但零售與投資持續低迷，反映內需修復仍偏弱。

8月份中國經濟社會相關數據15日公布，全中國城鎮調查失業率 為5.3%，創五個月新高。同時，工業增長高於預期，但投資和消費雙雙低迷，社會消費品零售總額按年增長僅為0.4%，創三個月新低，投資更是創2020年4月以來最大降幅，按年下降7.2%。

據中國國家統計局昨公布，8月城鎮調查失業率為5.3%，中國國家統計局國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示，失業率比上月上升0.1個百分點，主要是由於新畢業學生集中進入勞動力市場帶來的季節性影響。從就業主體人群，即30到59歲這部分勞動力主體人群的城鎮調查失業率是3.9%，和上月和上年同期都是持平的。另外，1至8月平均值則為5.2%，亦與上年同期持平。

工業增長的部分高於預期，8月規模以上工業增加值按年增長5.2%，增速比上月加快0.7個百分點，高於預期的增長4.8%。但社會消費品零售總額按年增長0.4%，創三個月新低，且低於預期的增長0.8%。中國官員坦言，民眾消費能力和消費意願還有待進一步增強，優質商品和服務供給還需要進一步提升。

對於投資前8個月同比下降7.2%，中國官員表示，這是多方面因素共同作用的結果，一方面，夏季高溫、颱風、洪澇等極端天氣頻發，給部分地區的項目施工造成不利影響；另一方面，外部環境複雜多變，不確定、難預料因素增多，「國內仍處在新舊動能接續轉換的過程中，企業投資決策較為謹慎」。