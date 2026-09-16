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北京服貿會北京閉幕 創新互惠 達7類1200項成果

中國新聞組／北京16日電
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2026年中國國際服務貿易交易會已於日前在北京閉幕。本屆服貿會吸引90個國家和地區、國際組織設展辦會，達成7類共1200餘項成果。

中新社報導，北京市商務局副局長盧慧玲在13日舉行的新聞發布會表示，本屆服貿會繼續秉持「全球服務，互惠共享」理念，舉辦200場論壇會議及洽談推介活動，打造主題展和九個專題展，吸引1830餘家企業線下參展、5300餘家企業線上參展。 　　 　

展覽聚焦服貿創新。盧慧玲表示，今年473家世界500強和行業龍頭企業線下參展，占線下參展企業總數的近26%，320家行業榜單企業參展。展示既包括數智生產、細胞治療等前沿內容，又覆蓋跨境物流、文化出海等熱點領域；首設中國服務案例展，140項案例展示服務品牌風采。

服貿會密集發布重磅成果。盧慧玲介紹，國際組織共舉辦22場論壇會議及洽談推介活動，為服務貿易發展提供智慧支持和實踐路徑；1003家企業和機構發布233項成果，其中新品首發類成果119項、權威發布類成果35項、重要項目類成果22項。

洽商成果務實豐碩。盧慧玲稱，今年舉辦134場推介洽談活動；主賓國挪威展團與中方企業機構簽訂六項合作協議；投資北京主題推介會現場簽約36個重點項目，涵蓋12個產業領域；大會達成7類共1200餘項成果。

精華 FAQ

  • 本屆服貿會吸引90個國家和地區、國際組織設展辦會，並匯聚1830餘家企業線下參展、5300餘家企業線上參展，形成較大規模的國際交流平台。

  • 展覽聚焦數智生產、細胞治療等前沿內容，也涵蓋跨境物流、文化出海等熱點領域，並首次設立中國服務案例展，以140項案例展示服務品牌與應用成果。

  • 大會共舉辦134場推介洽談活動，挪威展團簽下6項合作協議，投資北京主題推介會現場簽約36個重點項目，最終累計形成7類共1200餘項成果。

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