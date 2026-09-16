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十五五規畫／廣州海洋經濟發展 2030年總值將破7300億元

中國新聞組／北京16日電
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廣州市政府14日發布「廣州市海洋經濟發展十五五規畫」（以下簡稱「規畫」）提出，到2030年廣州海洋生產總值突破7300億元人民幣（約1087億美元）。 　　

中新社報導，規畫明確了「十五五」時期（2026年至2030年）廣州市海洋經濟發展的總體目標、重點領域、重點產業，以及重點行動，形成涵蓋綜合實力、科技創新、產業發展、人海和諧、開放合作5大領域共18項指標、18項重點任務、近40項重點行動。 　　

根據規畫，到2030年廣州基本建成彰顯海洋特色的現代化城市，海洋製造業規模將增至1430億元，涉海科技創新平台達170個。

規畫提出，廣州要打造船舶海工裝備產業集群，建設粵港澳大灣區船舶海工裝備製造基地；建設國際一流航運樞紐，完善集疏運體系，做強多式聯運，預期2030年底海鐵聯運量達100萬標箱，集裝箱航線數量達330條；打造海洋文旅勝地；壯大海洋新興產業，打造具有熱帶海洋生物資源特色的「南海藥庫」；構建現代化海洋牧場全產業鏈；加快研發重防腐塗料和海洋生物可降解、適應極端環境的海洋新材料；拓寬海洋碳匯新業態，搭建區域性藍碳交易平台。

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