世界最高海拔 西藏塔式光熱項目 首面定日鏡打靶成功

西藏開投安多縣土碩100兆瓦塔式光熱電站。(本報德陽傳真)

AI摘要 文章摘要整理： 西藏安多100兆瓦塔式光熱電站完成首面定日鏡光斑打靶，標誌超高海拔鏡場進入調試階段，並展現極端高原環境下的技術突破與能源效益。

世界最高海拔塔式光熱項目，西藏開投安多縣土碩100兆瓦塔式光熱電站迎來重大節點，第一面定日鏡成功將反射光斑打至165米調試靶區，光斑成像清晰、落位穩定，標誌著超高海拔聚光集熱系統鏡場正式進入跟蹤調試階段。

光斑上塔是塔式光熱專案的核心節點，相當於對定日鏡開展一次嚴苛的實戰校驗，全面檢驗設備在高原強風擾動、晝夜溫差劇烈變化環境下的太陽追蹤精度與整機結構穩定性。本次光斑穩定落位，意味著該項目在全球首次攻克了超高海拔條件下定日鏡集群精準協同控制技術難題，為上萬面定日鏡場後續全面聯調聯試築牢技術根基。

東方電氣集團所屬東方鍋爐，是該專案聚光集熱系統及核心設備研製單位，位於四川省德陽市。為了克服高原強風、強紫外線等極端工況，他們創新採用中心放射式輕量化高剛度支撐結構、近零回差傳動設計，建成全球首條超高海拔定日鏡數智化產線。

安多光熱電站位於海拔4650米的西藏那曲安多縣唐古喇山區，是西藏重點能源工程，也是西藏首個塔式光熱發電項目，定日鏡總採光面積超80萬平方米。項目投運後，年均發電量約2.6億千瓦時，預計每年可節約標準煤6萬噸，減少二氧化碳排放16.5萬噸，可滿足安多縣及周邊約5萬戶家庭用電需求。