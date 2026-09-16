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北京香山論壇揭幕／中日關係緊張 日本未獲邀

特派記者陳宥菘／北京16日電
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國家副主席韓正15日出席第十三屆北京香山論壇歡迎晚宴並致辭。(新華社)
國家副主席韓正15日出席第十三屆北京香山論壇歡迎晚宴並致辭。(新華社)

中國主辦的年度防務論壇第13屆北京香山論壇昨日揭幕，活動以「凝聚穩定共識，同促安全治理」為主題，今日上午8點半將舉行開幕式，中國國防部長董軍將致開幕詞。外媒研判，考量中國國家主席習近平下周將訪美，可能降低對美火力，轉而將日本視為主要批評目標。而美國今年參加論壇的級別重新拉回五角大廈政策層，但日本據報沒有官員受邀。

論壇今年恰逢創立20周年，中國國防部日前指出，共有近100個國家、地區和國際組織官方代表團，及中國國內外專家學者參會，其中包括60多名部級和軍隊總參謀長級以上代表。

美國方面將由國防部中國事務高級主任卡萊斯(Cynthia Xanthi Carras)率團出席，相較去年派出駐中國使館國防武官參會，今年重新由五角大廈負責中國政策的官員帶隊，規格明顯回升。

香港南華早報指出，這不能簡單理解成「五角大廈突然重視香山論壇」，2023年美國派出的正是卡萊斯；2024年美國進一步提高層級，由副助理國防部長蔡斯率團，但是2025年美國突然降格；今年卡萊斯的再次參會，相當於美國將代表規格重新拉回五角大廈政策層。

而中日關係深陷低潮，香港明報昨披露，對比去年日本有駐華武官和直屬防衛廳的防衛研究所學者參加活動，日本官方今年並未獲邀，僅有前首相鳩山由紀夫等民間人士參加。

路透引述外交官與分析師指，由於習近平預計本月24日訪問華府，會晤美國總統川普，中國對美國及其西方盟友的公開批評可能有所收斂，但有鑒於中日目前的緊張關係，日本可能更易成為被針對的目標。

昨晚論壇並為出席的各方代表舉行歡迎晚宴。另據新華社報導，繼14日與寮國副總理兼防長坎良會談後，董軍昨分別與緬甸、汶萊、白俄羅斯、亞塞拜然、亞美尼亞、吉爾吉斯防長以及東協秘書長會談。董軍表示，當前國際形勢變亂交織，不穩定、不確定因素日益增多，以心相交、以誠相待的夥伴更顯難能可貴。他稱，中國軍隊願同各方「持續深化務實合作，共同應對全球性安全挑戰，堅定維護世界和地區和平穩定」。

第13屆北京香山論壇15日在北京國際會議中心舉行「高端訪談」系列活動。圖為中國前...
第13屆北京香山論壇15日在北京國際會議中心舉行「高端訪談」系列活動。圖為中國前駐美國大使崔天凱（左）、美國海軍分析中心研究員馮德威（右）就「中美建設性戰略穩定關係」進行探討。（中新社）

精華 FAQ

  • 論壇以「凝聚穩定共識，同促安全治理」為主題，今日上午8點半舉行開幕式，由中國國防部長董軍致開幕詞，並搭配多場雙邊會談與歡迎晚宴。

  • 美方由國防部中國事務高級主任卡萊斯率團出席，代表層級相較去年重新回到五角大廈負責中國政策的官員帶隊，顯示美方參與規格明顯回升。

  • 路透引述分析指出，習近平下周將訪美，可能使中方對美及西方盟友的公開批評收斂；但由於中日關係持續低潮，日本更可能成為論壇上被針對的對象。

五角大廈 習近平 日本

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