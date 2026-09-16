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中國捐贈嫦娥6號月壤樣品 聯合國永久展出

中國新聞組╱北京16日電
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中國國家航天局14日在維也納聯合國總部，將「嫦娥6號」採集的人類首批月背月壤樣品...
中國國家航天局14日在維也納聯合國總部，將「嫦娥6號」採集的人類首批月背月壤樣品捐贈給聯合國。(新華社)

中國國家航天局14日在維也納聯合國總部舉行嫦娥6號月壤樣品贈送儀式，局長單忠德代表中國政府與聯合國簽署月壤贈送協議，並與聯合國維也納辦事處總幹事朱馬、外空司司長霍拉─邁尼共同為月壤樣品揭幕。這批由嫦娥6號從月球背面採集並帶回地球的樣品，將在維也納聯合國總部永久展出。

大公報報導，單忠德表示，中國去年9月已宣布向聯合國贈送嫦娥6號採集的月背月壤，此次正式完成捐贈，是以實際行動支持聯合國及多邊合作。他說，探索浩瀚宇宙、發展航天事業、建設航天強國，是中國長期追求的航天夢，而「嫦娥既是中國的、又屬於全人類」。中國將持續推動和平探索外空，與各方共同促進外空事業發展。

單忠德指出，中國始終支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，願與各方推動形成更加公平、合理、有效的外空治理規則。中國目前已與50多個國家和國際組織，在衛星研製、載荷搭載、數據共享、人才培養及外空治理等領域深化航天合作。未來將持續推動衛星聯合研製、空間數據共享及外空全球治理，促進空間科學、空間技術和空間應用創新，讓航天科技成果更好服務人類。

聯合國維也納辦事處總幹事朱馬表示，中國近年取得的一系列航天成就受到世界矚目，此次贈送月壤樣品，體現中國支持聯合國發揮核心作用及推動合作的意願。外空司司長霍拉─邁尼表示，中國實現人類首次月球背面著陸並採集月背月壤，這些樣品蘊含全人類對宇宙奧祕的不斷追求，也將鼓舞各方利用聯合國外空委平台推動外空治理。

義大利及巴基斯坦代表也表示，兩國科學團隊能參與嫦娥6號任務深感榮幸，從月球背面採回月壤是重大科技成就，展現國際航天合作成果。據介紹，這批月壤將與此前贈送的嫦娥3號月球車1：1模型，一同在聯合國總部外空展區永久展出，向國際社會展示中國探月工程首次完成月背無人採樣返回的成果。

中國國家航天局14日在維也納聯合國總部，將「嫦娥6號」採集的人類首批月背月壤樣品...
中國國家航天局14日在維也納聯合國總部，將「嫦娥6號」採集的人類首批月背月壤樣品捐贈給聯合國。(新華社)

精華 FAQ

  • 中國贈送的是嫦娥6號從月球背面採集並帶回地球的月壤樣品，這批樣品已在維也納聯合國總部完成揭幕，未來將作為永久展品，向國際社會展示中國探月成果。

  • 中方表示，正式捐贈月壤是以實際行動支持聯合國及多邊合作，也希望藉由展示嫦娥6號成果，強調和平探索外空、共享航天科技進步，並推動更公平合理的外空治理。

  • 聯合國官員與義大利、巴基斯坦代表都肯定這是重大科技成就，顯示國際合作成果。展出也有助鼓舞各方透過聯合國外空委平台，持續推進外空治理與科技交流。

聯合國

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