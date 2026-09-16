川習會前…中繼大豆之後 又加購美液化天然氣

繼日前採購美國黃豆後，中國增加採購美國液化天然氣(圖)。美國總統川普將於24日迎來中國國家主席習近平的到訪。(路透)

川習會 還沒登場，繼日前採購約100萬公噸美國大豆後，中國增加採購美國液化天然氣 ，每年將從Venture Global購買50萬噸美國液化天然氣（LNG），這項協議將從2030年開始執行，為期20年。

彭博、路透報導，相關協議14日在泰國 對外宣布。中國燃氣在聲明中表示，包括此協議在內，中國燃氣目前與Venture Global簽訂的長期LNG採購安排合計達到每年250萬噸。中國燃氣董事長劉明輝表示，與Venture Global達成的協議，進一步加強了中國燃氣投資組合，並鞏固中國燃氣建立國際能源交易平台的承諾。

Venture Global執行長Mike Sabel表示，欣然與中國首屈一指的天然氣營運商中國燃氣擴大LNG合作夥伴關係，透過Venture Global在路易斯安那州各項目的可靠、低成本美國LNG，滿足中國與日俱增的能源需求。

中國國家主席習近平與美國總統川普預計9月稍後會晤。中國是全球最大的石油和天然氣進口國，美國則是主要能源出口國。中國曾是美國液化天然氣的主要買家，自去年2月中國對美國LNG加徵報復性關稅以來，中國基本上停止進口美國LNG，不過中國企業仍可透過長期合約獲得大量美國天然氣。

而中東戰火導致卡達的供應減少，從而推動LNG價格上漲，今年以來，中國已減少整體LNG採購。