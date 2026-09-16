我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心梗中年才爆發？醫曝3大元凶「恐20歲就埋禍根」：沒感覺最危險

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

川習會前…中繼大豆之後 又加購美液化天然氣

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
繼日前採購美國黃豆後，中國增加採購美國液化天然氣(圖)。美國總統川普將於24日迎...
繼日前採購美國黃豆後，中國增加採購美國液化天然氣(圖)。美國總統川普將於24日迎來中國國家主席習近平的到訪。(路透)

川習會還沒登場，繼日前採購約100萬公噸美國大豆後，中國增加採購美國液化天然氣，每年將從Venture Global購買50萬噸美國液化天然氣（LNG），這項協議將從2030年開始執行，為期20年。

彭博、路透報導，相關協議14日在泰國對外宣布。中國燃氣在聲明中表示，包括此協議在內，中國燃氣目前與Venture Global簽訂的長期LNG採購安排合計達到每年250萬噸。中國燃氣董事長劉明輝表示，與Venture Global達成的協議，進一步加強了中國燃氣投資組合，並鞏固中國燃氣建立國際能源交易平台的承諾。

Venture Global執行長Mike Sabel表示，欣然與中國首屈一指的天然氣營運商中國燃氣擴大LNG合作夥伴關係，透過Venture Global在路易斯安那州各項目的可靠、低成本美國LNG，滿足中國與日俱增的能源需求。

中國國家主席習近平與美國總統川普預計9月稍後會晤。中國是全球最大的石油和天然氣進口國，美國則是主要能源出口國。中國曾是美國液化天然氣的主要買家，自去年2月中國對美國LNG加徵報復性關稅以來，中國基本上停止進口美國LNG，不過中國企業仍可透過長期合約獲得大量美國天然氣。

而中東戰火導致卡達的供應減少，從而推動LNG價格上漲，今年以來，中國已減少整體LNG採購。

精華 FAQ

  • 中國燃氣宣布每年再向Venture Global購買50萬噸美國液化天然氣，使雙方長期LNG採購安排合計達到每年250萬噸，顯示合作規模持續擴大。

  • 這項協議將從2030年開始執行，合約期為20年。對中國燃氣而言，這代表可提前鎖定長期能源供應，並強化其國際能源交易布局。

  • 由於川習會預計9月稍後舉行，中國在會前擴大採購美國大豆與LNG，外界解讀為雙邊經貿關係出現緩和訊號，也反映中國正因價格與供應變化調整採購策略。

川習會 天然氣 泰國

上一則

雷軍「踢館」？ 踹宇樹機器人這部位 被笑「不講武德」

下一則

學者看川習交手：川普摸不清習近平 屢遭反將一軍

延伸閱讀

川習會評估？高盛：中美關係管控但仍脆弱 貿易政策料取得進展

川習會評估？高盛：中美關係管控但仍脆弱 貿易政策料取得進展
放生台灣換美洲？分析師拋川習會驚人構想 美中彼此劃清勢力範圍

放生台灣換美洲？分析師拋川習會驚人構想 美中彼此劃清勢力範圍
川習會中國最大籌碼？分析：是航太、半導體的關鍵原料「釔」

川習會中國最大籌碼？分析：是航太、半導體的關鍵原料「釔」

川習二會前給足面子 路透：中國本周採購100萬噸美國黃豆

川習二會前給足面子 路透：中國本周採購100萬噸美國黃豆

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。(新華社)

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

2026-09-13 11:12

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光