平陸運河通航 西南出海縮短560公里 物流成本最高降30%
平陸運河正式通航後，西南地區貨物出海將大幅縮短航程並降低物流成本，同時以生態廊橋、魚道等設施兼顧運輸效率與環境保育。
AI摘要
文章摘要整理：
平陸運河正式通航後，西南地區貨物出海將大幅縮短航程並降低物流成本，同時以生態廊橋、魚道等設施兼顧運輸效率與環境保育。
平陸運河16日正式建成通航。平陸運河航區15日正式對外公布，運河內河段自起點至河海分界，即廣西南寧橫州市平塘江口至G75蘭海高速欽江大橋，暫定為「內河B級航區」。這標誌著新中國成立以來，第一條國家層面統籌建設的通江達海運河的航區體系全面確立。
大公報報導，平陸運河通航前夕，經走訪分水嶺段生態廊橋。這座「生命天橋」是中國首座跨運河的陸生野生動物專屬通道橋，不走車、不走人，主要供穿山甲、野豬、豹貓等動物遷徙穿行，最大程度還原原生山林環境。
中國內河船舶航行區域按水文、氣象條件分為A、B、C三級，其中A級航區對船舶結構、穩性及安全設備等要求最高。平陸運河航區體系則形成梯度銜接格局，運河內河段及上游鬱江段為B級航區，下游欽州灣河海交界區為「相當A級」航區。
航區畫定後，符合條件的內河船舶可經平陸運河直航欽州灣河海交界區，無需中途換船中轉，有助提升物流效率。據悉，運河通航後，西南地區貨物經運河出海，較傳統路徑縮短內河航程560公里以上，綜合物流成本可降低18%至30%。
除了航運功能，平陸運河也將生態保護納入工程建設。分水嶺段生態廊橋全長240米、寬20米，主橋跨徑130.2米，採上承式鋼筋混凝土箱型拱橋設計，可跨越5000噸級航道，同時維持動物棲息地之間的連續性。
橋面鋪覆本土泥土，並種植小葉榕、青岡櫟等本土樹種，配植食源樹種與灌叢，為野生動物提供接近原生環境的遷徙通道。沿線另結合涵洞、橋樑設置多處小型生態通道，供兩棲、爬行類及小型獸類通行。
水下同樣設有生態設施。青年樞紐建成複合型魚道，全長487.4米，採用「豎縫式主魚道＋鰻魚道」雙通道設計，以適應不同體形及習性的水生生物。
平陸運河全長134.2公里，從土石方循環復用、原生古樹保護性搬遷，到陸上及水下生態通道，生態保護措施貫穿工程建設。
運河通航後，符合條件的內河船舶可直航欽州灣河海交界區，不必中途換船中轉；西南貨物出海較傳統路徑可縮短內河航程560公里以上，綜合物流成本可降18%至30%。 運河內河段及上游鬱江段暫定為B級航區，下游欽州灣河海交界區為相當A級航區，形成梯度銜接格局，讓船舶可依條件安全通行並提升跨區航運效率。 工程設有240米長的生態廊橋、複合型魚道及多處小型生態通道，並採用本土植被、土壤復原與保護性搬遷等措施，盡量維持陸生與水生生物的棲息連續性。
精華 FAQ
運河通航後，符合條件的內河船舶可直航欽州灣河海交界區，不必中途換船中轉；西南貨物出海較傳統路徑可縮短內河航程560公里以上，綜合物流成本可降18%至30%。
運河內河段及上游鬱江段暫定為B級航區，下游欽州灣河海交界區為相當A級航區，形成梯度銜接格局，讓船舶可依條件安全通行並提升跨區航運效率。
工程設有240米長的生態廊橋、複合型魚道及多處小型生態通道，並採用本土植被、土壤復原與保護性搬遷等措施，盡量維持陸生與水生生物的棲息連續性。
上一則
河北老婦入冰棺後 隔天睜眼「復活」 無法吃喝2天亡
下一則