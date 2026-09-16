平陸運河通航 西南出海縮短560公里 物流成本最高降30%

巴拿馬籍外貿船舶北港南寧博潤號集裝箱貨輪沿平陸運河向上游駛去。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 平陸運河正式通航後，西南地區貨物出海將大幅縮短航程並降低物流成本，同時以生態廊橋、魚道等設施兼顧運輸效率與環境保育。

平陸運河16日正式建成通航。平陸運河航區15日正式對外公布，運河內河段自起點至河海分界，即廣西南寧橫州市平塘江口至G75蘭海高速欽江大橋，暫定為「內河B級航區」。這標誌著新中國成立以來，第一條國家層面統籌建設的通江達海運河的航區體系全面確立。

大公報報導，平陸運河通航前夕，經走訪分水嶺段生態廊橋。這座「生命天橋」是中國首座跨運河的陸生野生動物專屬通道橋，不走車、不走人，主要供穿山甲、野豬、豹貓等動物遷徙穿行，最大程度還原原生山林環境。

中國內河船舶航行區域按水文、氣象條件分為A、B、C三級，其中A級航區對船舶結構、穩性及安全設備等要求最高。平陸運河航區體系則形成梯度銜接格局，運河內河段及上游鬱江段為B級航區，下游欽州灣河海交界區為「相當A級」航區。

航區畫定後，符合條件的內河船舶可經平陸運河直航欽州灣河海交界區，無需中途換船中轉，有助提升物流效率。據悉，運河通航後，西南地區貨物經運河出海，較傳統路徑縮短內河航程560公里以上，綜合物流成本可降低18%至30%。

除了航運功能，平陸運河也將生態保護納入工程建設。分水嶺段生態廊橋全長240米、寬20米，主橋跨徑130.2米，採上承式鋼筋混凝土箱型拱橋設計，可跨越5000噸級航道，同時維持動物棲息地之間的連續性。

橋面鋪覆本土泥土，並種植小葉榕、青岡櫟等本土樹種，配植食源樹種與灌叢，為野生動物提供接近原生環境的遷徙通道。沿線另結合涵洞、橋樑設置多處小型生態通道，供兩棲、爬行類及小型獸類通行。

水下同樣設有生態設施。青年樞紐建成複合型魚道，全長487.4米，採用「豎縫式主魚道＋鰻魚道」雙通道設計，以適應不同體形及習性的水生生物。

平陸運河全長134.2公里，從土石方循環復用、原生古樹保護性搬遷，到陸上及水下生態通道，生態保護措施貫穿工程建設。

平陸運河於16日正式通航。圖為8月間試驗船舶駛出平陸運河馬道樞紐船閘。(新華社)

平陸運河Q&A(資料來源：央視新聞客戶端)