中出入境新規生效／邊檢首日 旅客手機、微信被查

AI摘要 文章摘要整理： 中國新版出入境規定上路，允許邊檢查閱手機等電子資料並以安全理由限制出境，首日北京、上海機場詢問增加，部分旅客轉往其他城市通關。

中國新版「出境入境管理規定」15日正式生效，明文授權邊檢等管理機構得要求當事人提供「電子數據等信息」，並可以危害國家產業與技術安全為由限制公民出境，引發外界憂心政治審查與監管收緊。新規首日，上海與北京兩地國際機場通關秩序總體平穩，但現場邊檢詢問頻率明顯增加，更有部分旅客因擔憂北京口岸查驗過嚴而選擇轉往其他城市出境。

綜合媒體報導，中國官方稱該條例旨在保護個人權利和利益，維護國家主權、安全和發展利益。不過新規定中，界定標準較為模糊，存在很大的解釋空間。

新規定新增條款指出，管理機構有權要求出境者提供文件、資料及電子數據，並得對違反出口管制或技術進出口管理、可能危害國家安全者決定不准出境。此外，出境公民亦須提供正當理由，相關限制甚至從公務員延伸至普通教師。

在社交媒體小紅書上化名莫莉的女性表示，人事部已經把她的護照 收走，現在申請出國許可變得極其複雜，她在大學工作的朋友說他們的護照不僅被沒收了，而且出國申請還必須提前六個月提交，許多退休教師也被勒令交出護照。

報導指出，新規實施首日，機場邊檢人員詢問旅客的次數有所增加。去美國探親的旅客表示，邊檢人員除了詢問美國行細節，還查看了他的手機和微信 。有經常出入境的旅客表示，如今過關前都會主動檢查手機照片並卸載臉書、X平台等軟體以防被找麻煩。

北京方面也希望通過新規阻止某些高科技人才出國，由於北京、上海兩地機場的安全檢查相對嚴格，部分高科技與金融從業人員因擔心查驗嚴格，選擇改由杭州、武漢及成都等地的機場出境。