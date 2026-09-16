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中新規收緊出境、鎖定AI人才 專家：恐退至毛澤東時代

編譯盧思綸、廖振堯／綜合報導
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中國出入境新規「國務院關於出境入境管理的規定」生效，進一步收緊公民出國。圖為天津...
中國出入境新規「國務院關於出境入境管理的規定」生效，進一步收緊公民出國。圖為天津濱海國際機場第一航廈移民管理處。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國新出境規定15日生效，將可能危害產業與科技安全者列入限制出境範圍，AI、晶片等敏感產業人才恐受波及，外界憂北京管控趨嚴。

金融時報報導，中國出入境新規「國務院關於出境入境管理的規定」15日生效，北京進一步收緊公民出國，並將違反出口管制、可能危害產業或科技安全列為限制出境依據，AI和晶片等敏感科技產業高階主管、研究人員恐面臨更高的出境限制風險。分析人士警告，中國恐退至「毛澤東時代」管控模式，出國不再是個人權利，而成為必須獲得批准才能享有的特權。

新規第4條明定，中國公民若違反出口管制或技術進出口規定，且「可能危害國家產業安全、科技安全」，主管機關可禁止其出境，違反相關規定者，可能面臨三個月至無限期出境限制及罰款。

金杜律師事務所貿易合規合夥人戴夢皓說，新規未特別點名民營企業，卻讓當局有更明確途徑限制民企人員出境，包括科技業高階主管與研究人員；「可能危害」的措辭，也賦予主管機關相當大裁量空間。

歐華律師事務所合夥人蔡朗風說，未來半導體、AI等敏感科技企業派員赴中時，必須將出口管制與出入境規定一併納入考量，行前審查將更嚴格，不只審查員工本人，還可能檢視與其相關企業及關係。

AI新創公司Manus是近期最受矚目的案例，北京今年稍早據報在Meta尋求收購Manus之際，對公司創辦人祭出出境限制。部分在海外設立公司的中國科技業創辦人赴中出差更加謹慎，甚至減少前往中國次數。

華爾街日報報導，中國官員知道AI威脅，幾年來一直規範AI開發和服務，如審查聊天機器人使其符合中國立場，不擾亂社會穩定。

新加坡管理大學教授高樹超指出，新規定可能促使民眾自我審查，甚至打消申請出國念頭。中國可能逐漸倒退至1990年代以前模式，國際旅行更像是必須取得行政批准才享有的特權，同時讓黨國體制加強掌控人員與資本；毛澤東時代長期嚴格限制民眾出國，直到改革開放後才逐步鬆綁。

BBC引述人權組織「保護衛士」數據指出，中國最高法院資料庫，限制出境的紀錄已從2016年的89筆暴增至去年的18萬8760筆；涉及限制出境的民事裁判占比，也從2019年約0.23%升至2025年的7.3%。

精華 FAQ

  • 新規明定，若公民違反出口管制或技術進出口規定，且可能危害國家產業安全、科技安全，主管機關即可禁止其出境，違者可能遭3個月至無限期限制並受罰。

  • 報導指出，AI、晶片、半導體等敏感科技產業的高階主管與研究人員風險最高。律師也提醒，未來企業派員赴中前，還需一併檢視出口管制與出入境規定。

  • 專家認為，「可能危害」等模糊措辭賦予當局很大裁量空間，民眾甚至可能自我審查、減少出國。外界因此警告，中國恐倒退回類似毛澤東時代的嚴格出境管理。

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