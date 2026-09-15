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紐時示警：監管AI 美中互不信任陷囚徒困境

編譯盧思綸／綜合報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普淡化AI風險，強調美國不能在競賽中輸給中國。
  • 重點二：美中互不信任，使AI監管陷入難以落實的囚徒困境。
  • 重點三：多名專家憂AI失控，但華府目前仍缺乏明確應對。

美國總統川普13日公開淡化人工智慧(AI)的風險，將部分警告形容為「負面勢力」炒作，並稱美國當前最重要目標是不能在AI競賽輸給中國。紐約時報報導，美中兩國陷入「囚徒困境」，互不信任確實是AI監管最核心的政治難題。

川普第二任期以來，政府整體政策明顯偏向支持AI產業擴張。隨著11月3日期中選舉逼近，AI與科技業高層也已投入大筆政治資金影響選情。

紐時報導，如果AI霸權成為本世紀最重要的國安競爭，美中理論上都能從共同設限中受益，但雙方可能都不相信對方會遵守協議，且AI不像核武軍控，幾乎無法驗證協議是否落實。華府也陷入兩難，既擔心AI風險，又怕美國先踩煞車，讓中國乘機超車。

這波AI安全爭議起於近期多起模型失控事件，有AI代理突破限制、疑似彼此協作掩蓋行蹤，駭入其他公司的AI工具資料庫。隨後，超過,300名電腦科學家仿效愛因斯坦當年致函美國總統羅斯福警告核武風險，呼籲AI產業放慢腳步，呼籲政府介入。

紐時形容，華府當前反應和業界憂慮形成極大反差。相較美國在冷戰期間為降低核戰風險成立專責機構、推動軍備管制條約，目前面對AI這項可能帶來重大安全風險的科技，仍採取相當有限的介入。

多名前官員透露，白宮與政府內部其實有人認為應更積極處理AI安全，但官員普遍不願和川普唱反調。6月離開美國網路安全暨基礎設施安全局(CISA)的前政策副主管賈西亞說，「大家害怕跑在總統前面」。

相較於專家警告AI風險，華府基本上仍在沉睡，至今幾乎沒有實質回應，連AI究竟是否構成重大威脅，都尚未形成基本共識。

精華 FAQ

  • 因為美中若共同限制AI風險理論上都受益，但雙方都不相信對方會守約，且AI不像核武可有效驗證，因此即使有共識也難真正落實。

  • 川普公開淡化AI風險，認為美國最重要的是別在競賽中輸給中國。其第二任期政策也明顯偏向支持AI產業擴張，優先保住技術與國安優勢。

  • 雖然多名前官員承認內部有人主張更積極處理AI安全，但官員普遍不願與川普唱反調，加上尚未形成AI威脅共識，導致政府回應仍十分有限。

紐約時報 人工智慧 川普

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