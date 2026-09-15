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整治中小企業回款難問題 北京令央企帶頭及時支付

中國新聞組／北京15日電
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文章重點整理：

  • 重點一：中央企業將籌措資金，帶頭及時支付中小企業帳款。
  • 重點二：工信部要求健全支付規則，並加強大型企業付款監管。
  • 重點三：通知明定最長付款期限制在60日內，並整治長帳期行為。

中國企業「應收帳款」問題突出，國務院國資委財管運行局負責人裴仁佺表示，中央企業將積極籌措資金，確保及時支付帳款。

陸經濟疲軟導致企業回款艱難。截至今年7月底，規模以上工業企業應收帳款達人民幣28.88兆元，年增8.5%，平均回收期約72天。企業資金周轉壓力日增。

國新辦13日舉行記者會，說明加強中小企業回款難問題治理有關工作情況。工信部副部長柯吉欣指，近日經國務院審議通過並公布「關於加強中小企業回款難問題治理有關工作的通知」，針對造成中小企業回款難問題，要求健全行業帳款支付規則；加強大型企業支付行為監管，規範管理非現金支付工具，強化資金傳導效能和融資支持。

國資委財管運行局負責人裴仁佺說，前述通知對央企發揮表率作用提出專門要求。接下來央企將積極籌措資金，確保及時支付；今後更要把對中小企業現金支付作為一條「硬指標」，同時結合自身實際對大型企業保持合理現金支付比例，並嚴禁新開6個月以上票證。

通知也提出，對故意拉長帳期的大型企業開展聯合約談整治；對濫用競爭優勢地位的大型企業嚴格反不正當競爭執法；完善細化上市公司和大型企業等帳款披露要求。通知明確要求分行業明確合理帳期，引導大型企業把對中小企業的最長付款期限制在60日內。

精華 FAQ

  • 因陸經濟疲軟使企業回款壓力加大，規模以上工業企業應收帳款已達28.88兆元、年增8.5%，平均回收期約72天，嚴重擠壓中小企業資金周轉。

  • 國資委要求中央企業發揮表率作用，積極籌措資金並確保及時支付帳款；未來還要把對中小企業現金支付列為硬指標，並維持對大型企業的合理現金支付比例。

  • 通知要求健全行業帳款支付規則、加強大型企業付款監管，並對故意拉長帳期者聯合約談整治；同時規範非現金支付工具，明確引導最長付款期限制在60日內。

國務院

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