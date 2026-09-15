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美大佬喊「AI煞車」 環時：新冷戰劇本 為遏制中國發展

中國新聞組／北京15日電
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美國Anthropic公司首席執行長的AI「煞車論」掀波，中國被扯入。示意圖。（...
美國Anthropic公司首席執行長的AI「煞車論」掀波，中國被扯入。示意圖。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿莫戴主張各國協調放慢前沿AI發展，以降低失控風險。
  • 重點二：他同時要求美國與盟友維持領先，並限制對中國輸出關鍵技術。
  • 重點三：環球時報批評此倡議是冷戰劇本，意在以安全之名遏制中國。

美國人工智慧(AI)產業出現矛盾現象：一方面擔心AI快速提升可能帶來失控，另一方面又擔心一旦美國主動放慢腳步，中國反而趁機追上。Anthropic執行長阿莫戴日前提出協調各國放慢前沿AI發展速度的倡議，不僅引發科技界討論，也引來中國官媒批評。環球時報刊文抨擊相關倡議表面關注AI安全，其實是遏制中國AI發展的措施，是AI領域的「冷戰劇本」。

阿莫戴的文章指出，AI能力今年夏季快速提升，科技業有必要放慢提升模型能力的速度，並尋求不同國家共同控制前沿AI發展步調。他認為，民主國家即使願意減速，也不能天真相信中國會採取相同措施，否則可能反而讓中國取得地緣政治優勢。因此，他主張在放慢AI發展的同時，美國及盟友仍應維持技術領先，包括限制向中國出售高性能AI晶片及半導體製造設備、打擊未經授權的模型「蒸餾」，並強化模型權重安全，避免核心技術遭竊。

這也是外界認為阿莫戴倡議最具爭議的地方。若單純從AI安全出發，各國共同降低失控風險似乎具有合理性，但一旦「減速」與技術出口管制、維持美國領先等措施綁在一起，就不再只是科技治理問題，而成為中美AI競爭的一部分。英國金融時報、路透等外媒均注意到阿莫戴對中國的疑慮，部分報導也將這項倡議放在中美AI競爭的背景下解讀。

環球時報則進一步將此定調為「AI領域的冷戰劇本」，批評美方表面談AI安全，實際卻試圖利用技術壁壘限制中國發展。文章認為，AI安全是全球共同面對的問題，若把中國排除在AI治理之外，反而可能提高全球發展及治理的風險。 

中國外交部也對相關說法作出回應。發言人郭嘉昆稱，AI發展關乎全人類共同福祉，散播各種「威脅敘事」、搞對抗和惡意競爭，只會干擾全球AI治理進程，不符合任何一方利益。

環球時報前總編輯胡錫進則認為，阿莫戴的倡議確實反映AI風險正在升高，但同時也延續對中國的敵意。他認為，美國AI企業一方面面臨AI安全、算力、能源等問題，另一方面又看到中國模型快速追趕、價格較低且應用廣泛，因此「減速」難免被外界解讀為兼具風險控制與壓制競爭對手的雙重目的。

AI安全已成全球科技業無法迴避的課題，隨著AI模型與自主代理能力快速提升，資安、隱私及失控風險也同步受到關注；但在美中AI競爭下，所謂「踩煞車」不只是安全問題，更牽涉誰來決定速度、誰能維持領先。當AI安全與國家安全、晶片管制交織，這場原本屬於科技治理的討論，也難免成為美中科技角力的新戰場。

精華 FAQ

  • 他認為AI能力近來快速提升，失控風險正在上升，因此科技業與各國有必要協調降速，避免模型能力暴衝後造成安全、治理與地緣政治上的更大問題。

  • 因為阿莫戴不只談減速，還主張限制向中國出口高性能AI晶片、半導體設備與打擊模型蒸餾，等於把安全治理與維持美國領先綁在一起。

  • 環球時報將其形容為AI領域的冷戰劇本，指美方表面談安全、實際在築牆遏制中國；外交部則稱，散播威脅敘事與搞對抗不利全球AI治理。

Anthropic

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