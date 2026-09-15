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北京香山論壇登場 百國60餘部級和軍隊總長級代表與會

中國新聞組／北京15日電
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第13屆北京香山論壇15日揭幕。（視頻截圖）
第13屆北京香山論壇15日揭幕。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北京香山論壇第13屆登場，近百國與國際組織參與。
  • 重點二：美方派高階國防官員出席，日本官方則未獲邀請。
  • 重點三：AI治理與前沿軍事科技，成為本屆論壇核心議題。

第13屆北京香山論壇於15日正式揭幕，展開為期三天的安全對話。本屆論壇適逢創立20周年，吸引近百個國家、地區及國際組織的官方代表團與學者參與，其中包括逾60位部長級與總長級高階代表。在國際政經局勢動盪不安之際，本屆會議將焦點放在地緣政治角力、中美日關係變化，以及人工智能(AI)等前沿軍事科技的治理議題。

綜合媒體報導，中國國防部發言人蔣斌表示，各國代表已陸續抵達，本屆參與人員具備廣泛的地域代表性，體現開放包容的理念，盼能透過對話凝聚安全共識，為國際局勢注入穩定力量。國防部長董軍預計於開幕式發表主題演說，向國際社會宣示中方的安全倡議與政策立場。

美日兩國在本屆論壇的參與互動成為外界矚目焦點。五角大樓證實，美國國防部負責中台蒙事務的首席主任卡萊斯(Cynthia Xanthi Carras)將率團出席，顯示美方參會層級較去年回升；專家分析，美方旨在藉此掌握中方政策動向及俄羅斯、北韓等國態度。

相對地，日本官方今年則未獲邀請，僅由前首相鳩山由紀夫及民間財團代表出席。外媒分析指出，考量中國國家主席習近平預計於月底訪美，北京或將放緩對美批判力道，轉而針對日本歷史問題及近期軍事動向展開集中交鋒。

此外，隨著新興科技對軍事安全影響加劇，人工智能的戰略應用成為本屆會議的焦點核心，多場分組論壇皆圍繞AI治理展開深入討論。學者分析指出，在國際衝突延宕、大國博弈加劇的背景下，中國試圖透過此一平台提升國際安全話語權，展現推動區域和平與多邊合作的影響力。

精華 FAQ

  • 論壇於15日揭幕，為期3天，吸引近百個國家、地區及國際組織代表團與學者參與，並有逾60位部長級和總長級高階代表出席，顯示規模相當大。

  • 美國由負責中台蒙事務的首席主任卡萊斯率團出席，層級較去年回升；日本官方今年未獲邀請，僅有前首相鳩山由紀夫及民間財團代表參加。

  • 論壇除討論地緣政治角力與中美日關係變化外，也把AI等前沿軍事科技治理列為重點，凸顯各國在國際衝突加劇下對安全規則與話語權的重視。

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