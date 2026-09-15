美機構揭「微信蠕蟲」 數小時可入侵、破壞力如核武

美國安全研究機構近日公開一項針對中國微信的實驗性攻擊演示。研究顯示，攻擊者只要撥打微信用戶的語音電話，對方即使沒有接聽、沒有點擊任何連結、沒有輸入密碼或驗證碼，在電話響鈴期間，微信帳號就可能被劫持。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加州小型資安團隊用AI打造WeWorm，數小時即可攻破微信漏洞。

加州小型資安團隊用AI打造WeWorm，數小時即可攻破微信漏洞。 重點二： 該工具可劫持帳號、撥打聯絡人電話，並像蠕蟲般在手機間擴散。

該工具可劫持帳號、撥打聯絡人電話，並像蠕蟲般在手機間擴散。 重點三：研究者已向白宮與騰訊通報，AI複合式威脅引發全球警戒。

美國加州一家小型網路安全團隊近期利用人工智慧 (AI)成功構建一款名為「WeWorm」的漏洞攻擊工具，僅需數小時即可攻破每月有14億人使用的中國「國民應用程式」微信 ，其毀滅性破壞力被學者形容相當於「一種新的核武器」。這項發現不僅震撼專家與分析人士，也讓AI帶來的安全風險再度升級為全球焦點。

紐約時報 報導，加州帕洛阿爾托安全公司Calif表示，團隊花費一個多星期開發出WeWorm，該工具能劫持微信用戶帳戶、撥打聯絡人電話並在手機間傳播。目前這項缺陷已向白宮與微信母公司騰訊披露。

研究人員發現，一旦一名微信用戶的帳號被劫持，攻擊者可以利用該帳號自動向其聯絡人撥打語音電話，再以相同方式攻擊下一個帳號，像「蠕蟲」一樣不斷傳播。在蘋果和安卓手機之間可以互相攻擊微信帳號。

這項漏洞的特殊之處，是受攻擊者甚至不需要做任何操作，只要手機收到微信語音電話，就可能中招。帳號被劫持後，攻擊者可以閱讀聊天記錄，並利用該帳號發布消息及撥打電話，相當於冒充用戶的微信身分。

復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指出，鑑於微信涵蓋近80%中國公民的日常通信、政府服務與數位支付，搞垮該應用程式的威力極強；布魯金斯學會研究員陳凱欣(Kyle Chan)則認為，這突顯了非國家行為體利用AI攻擊中國數位基礎設施的巨大風險，或將促使北京更渴望與華盛頓合作管控AI風險。

報導指出，除了微信漏洞外，AI帶來的複合式威脅正急速擴大。研發AI模型的Anthropic公司日前發布報告，指稱曾挫敗科學家利用其模型進行生物武器研發的陰謀，並記錄到中國武器製造商試圖利用其模型完善軍方反魚雷系統方案，以及中國用戶試圖對外國政府、敘利亞維吾爾人與宗教領袖建立監控等行為。

比爾·蓋茨等科技領袖已警告應對AI風險是全球首要任務，該議題預計將成為美中元首會談的關鍵議題之一。