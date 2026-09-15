美USCC更新報告：中零部件是伊朗戰爭機器的原料

AI重點 文章重點整理： 重點一： USCC更新報告指中國零部件成伊朗戰爭機器原料。

USCC更新報告指中國零部件成伊朗戰爭機器原料。 重點二： 北京透過採購原油與阻斷規則維持伊朗經濟運轉。

北京透過採購原油與阻斷規則維持伊朗經濟運轉。 重點三：美方亦指控中國對伊朗提供衛星圖像等軍事支援。

「中國零部件是伊朗 戰爭機器的原料，中國仍是伊朗最重要的經濟生命線。」美國國會美中經濟與安全審查委員會(USCC)14日更新追蹤報告，指出北京當局透過採購原油及制定保護煉油廠的阻斷規則，幫助德黑蘭當局在美方制裁下維持運轉，構成了伊朗軍事與飛彈開發的運作閉環。

美國之音報導，USCC最新公布的《助推伊朗：中國在「史詩狂怒」行動期間及之後所扮演角色的時間表》報告更新至8月30日，重點追蹤自今年2月28日美以對伊朗展開「史詩狂怒行動」以來，中國對伊朗提供的經濟、技術與外交支持。

USCC主席施瑞福(Randy Schriver)與副主席奎肯(Mike Kuiken)指出，中國在今年5月首次祭出封存五年的阻斷規則以保護採購伊朗原油的煉油廠，讓買油資金與飛彈零件形成同一個由北京制定條款的閉環。此外，美國財政部亦制裁了與中港相關的採購網絡。

報導指出，除了經濟生命線外，北京對德黑蘭的軍事與情報支持也引發華府高度關切。

華爾街日報引述官員說法指出，今年7月造成三名美軍陣亡的約旦美軍基地襲擊案中，伊朗即使用了中國實體提供的衛星圖像。美國總統川普在空軍一號被問及是否會在9月24日與中國國家主席習近平會晤時提出此議題時，未正面回應，僅稱「當他們說中國刺探我們的情報時，我說，你說的對，我們也刺探他們的情報」。