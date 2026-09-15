觀察站／中國化債政治化 要真刀真槍問責了

過去數日間，北京不同機構提升了「化債」兩字的份量，其中有三份關鍵性文件，公布了地方債現狀，揭示化債問題重重，風險加重，且首度將化債問題上升到政治層面。

先看看何為中國政治經濟中的熱詞「化債」，攤開說這熱詞的意思就是化解債務風險，不會直接表達的意思，則是把「高壓、高息、會逾期」的爛債，化成「低利息、長周期、穩節奏」的良債。也就是說化債不是可以把債務消化，而是把債務風險消化。

那麼因何要舉國化債呢，是因政府債務太多，利息太高，收入大減，現有債務隨時逾期而爆雷，暫未爆雷的債務又壓得地方不僅無力投資，有的還無力維持施政，債務風險轉化為金融風險，金融風險引出系統性危機。這就不僅是經濟能否穩長的問題，最終是政權能否維持的問題。

第一份文件是看中國財政部官網，公布「2026年7月地方政府債券 發行和債務餘額情況」，其中主要是透出最新數字，一是新增，今年1至7月，中國全國發行新增地方政府債券人民幣2兆8,517億元，全國發行再融資債券人民幣3兆7,572億元，全國發行地方政府債券合計人民幣6兆6,089億元；二是到7月末的餘額，是中國全國地方政府債務餘額人民幣59兆2,411億元。這份文件是以數字說現狀，即地方政府債務仍數額巨大，還有新增。

第二份文件是再早兩天，中國人大公布了「全國人民代表大會常務委員會預算工作委員會、全國人民代表大會財政經濟委員會關於2025年度政府債務管理情況的監督調研報告」。這份文件的要害是揭示地方化債三大問題，即政府債務管理機制仍待健全政府債務結構不盡合理，地方政府債務占比較高；地方政府專項債風險不容忽視，特別是近年來項目實際運營收益與項目申報測算的差距不斷擴大；地方政府隱性債務風險防範化解仍需努力。報告還點出了地方有虛增收入、虛假化債的行為。

如果說前兩份文件還比較客氣，第三份文件就相當嚴厲了。中共中央紀委和中國財政部發出的「中央紀委辦公廳財政部辦公廳公開通報六起地方政府隱性債務追責問責典型案例」，這種公布典型案例，是以典型的「殺雞儆猴」，將化債問題上升到政治層面，拿幾個地方官員來打靶。

這份文件有三層意義，一是通報的六起案例，正代表目前地方化債出現的六類問題，如中共畢節市委書記是最典型的「新官不理舊債」，以及化債不實、化債資金挪用、化債態度消極等；二是顯示中共處理地方化債上升到政治層面，中國財政部本有監督評價局，專門監督地方化債，這回上升到中共中央紀委層面；三是文件有直接點出隱性債務問題，要求中共各級紀檢監察機關，和財政部門合力，「持續強化隱性債務問題查處問責力度」。

下發文件是中共內部治理的典型動作，另一個典型動作也用了起來，那是中共黨報發表文章，發出文宣警示，中共中央機關報人民日報發文警告，化債絕非數字遊戲，要求嚴厲打擊透過帳目粉飾、虛假化債或盲目舉債來製造政績的僥倖心理，要求常態化從嚴監管而非「運動式」或階段性整治，要求從嚴問責的高壓態勢將長期保持。

這些動作和這些表現，就是今天中國化債功夫做足，目標難達，只能走向政治化，以政治高壓督促地方官，進入領導人講的「真刀真槍問責」的狀態。