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WSJ ：中國同憂AI末日…但首要之務是趕上美國

編譯廖振堯／綜合報導
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圖為中國開發的KIMI模型。（美聯社）
圖為中國開發的KIMI模型。（美聯社）

就在美國擔憂人工智慧(AI)可能在幾年內毀滅人類之際，中國頂尖AI實驗室一些工程師覺得「AI末日」似乎是已開發國家才會遇到的問題。雖然一些中國AI模型在全球排名中不斷攀升，但一線研究人員表示，他們仍然落後於美國數個月甚至更久，有些人認為中國AI仍處於起步階段，因此人類存亡威脅似乎還很遙遠，所以首要任務依然是：趕上美國。

華爾街日報報導，這並不代表中國官員沒有意識到威脅，幾年來一直有針對AI的監管規定，以規範其開發和服務，如審查聊天機器人使其符合共產黨立場，不擾亂社會穩定。

就連中國國家主席習近平也對此發表了看法，在7月的一次全國AI大會上表示，應該確保AI始終處於人類的控制之下。隨後他補充說：「同時，我們應該共同反對在AI領域過度延伸國家安全概念，反對將一個國家的安全置於其他國家的安全之上。」

這番話顯然是在暗諷美國禁止向中國出口尖端AI晶片的政策，而這正是美國領先中國實驗室的重要原因之一。習近平曾表示，AI將決定中國能否在全球競爭，並一直致力於推動中國建構自主的AI生態系統。中國外交部發言人14日表示，美國要求放緩AI創新的呼籲是危言聳聽，是冷戰時期削弱競爭對手的慣用伎倆。

在中國各地的政府辦公室和AI研究實驗室，焦點一直放在追趕美國。Anthropic今年稍早推出能自動偵測安全漏洞的「Mythos」系統後，北京方面對此感到警覺，並要求中國企業設法追上這項技術。中國AI公司Z.AI(智譜)上個月表示已經做到這一點；共同創辦人唐杰更在7月告訴員工，該公司未來兩年將專注於「摸高」，投入資金開發能夠自我改進的AI系統(通用人工智慧，AGI)。

牛津大學中國政策實驗室(China Policy Lab)研究員錢子蘭(Zilan Qian，音譯)表示：「美國的AI發展速度更快，也更具前沿性，因此美國實驗室的研究人員可能比中國研究人員看到更多危險的東西。」她補充說，中國研究人員也沒有像美國研究人員那樣會評估社會影響的文化。

精華 FAQ

  • 因為他們普遍認為中國AI仍落後美國數個月甚至更久，整體技術仍在起步階段；在尚未追上美國之前，人類存亡級風險對他們而言還顯得遙遠。

  • 中國已推出多項AI監管規定，要求聊天機器人符合共產黨立場並維持社會穩定；習近平也強調AI必須受人類控制，同時反對把國家安全過度擴張到限制創新。

  • 美國對中國出口尖端AI晶片的限制，是中國落後的重要原因之一；因此中國官方與企業都把焦點放在縮短差距、建立自主AI生態，並追求通用人工智慧。

習近平 人工智慧 共產黨

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