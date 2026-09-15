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中國國安部長警告：AI恐成為外國勢力 威脅共產黨統治

編譯廖振堯／綜合報導
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中國國家安全部部長陳一新。資料圖。（中新社）
中國國家安全部部長陳一新。資料圖。（中新社）

中國國家安全部長陳一新在最新一期「中國網信」雜誌發表署名文章指出，AI引領新一輪科技革命和產業變革，已成為全球科技競爭的主戰場；但與美國警告AI可能失控或威脅人類相比，陳一新似乎更著重於AI恐成為外國勢力顛覆共產黨統治的利器，還特別提到美國科技公司及其AI模型。這是迄今為止，北京方面對AI技術安全風險所作的最高層級、也最為詳盡的闡述。

陳一新在文章中措辭直白，列出AI對中國國安構成的六大威脅：

一為系統性影響政治安全環境，各種敵對勢力和別有用心之人將濫用深偽音訊影片、生成圖文、網軍等，低成本炮製政治謠言、傳播有害訊息，實施輿論戰、認知戰，直接威脅政治安全。

二為顛覆性升級網路攻防，AI技術正顯著提升網路漏洞挖掘、惡意軟體開發效率和武器化水準，大幅拉低網攻的技術門檻與成本。

三為規模性放大竊密洩密風險，境外間諜情報機構深度運用AI大肆蒐集中國關鍵資訊、商業秘密、公民個資等敏感資料。

四為壟斷性加劇科技發展失衡，有關國家利用AI技術優勢，開始制定實體清單、實施技術管制、壟斷行業標準、建立閉源生態等手段，加劇全球AI產業發展失衡。

五為結構性衝擊社會治理體系，AI高速發展突破了傳統科技治理框架，導致現有框架在實踐中頻頻落後，難以形成有效的制度約束和監管體系。

六為根本性變革軍事形態，陳一新指出美以伊衝突中，AI軍事化應用在情蒐、輔助決策、識別目標等方面，從輔助配角變成關鍵角色。

中國國安部長陳一新署名發文，是中國到目前為止對AI威脅提出最新的論述。（路透）
中國國安部長陳一新署名發文，是中國到目前為止對AI威脅提出最新的論述。（路透）

陳一新特別提到美國科技公司及其AI模型——例如 Claude Mythos 和 GPT-5.5-Cyber——並將其列為對網路安全構成的新威脅案例。

紐約時報報導，新加坡管理大學(Singapore Management University)法學教授高樹超(Henry Gao)指出，中國國安部的警告明確表明：中國將外國AI模型視為直接威脅。而在預計9月24日於華府舉行的川習會前，美中官員將就AI安全風險進行一場會談，陳一新的警告等同畫紅線。

高樹超認為北京在會談中看待AI安全問題，並非視為共同人道主義使命，而是以對抗的視角來談；而北京此舉意在向中國科技公司和外國競爭對手明確表示：「資料主權和政治安全絕不會為了國際安全協議而妥協。」

精華 FAQ

  • 他認為AI不只是科技競爭工具，更可能被敵對勢力用來製造謠言、認知戰、網攻與竊密，進一步衝擊政治安全、社會治理，甚至動搖共產黨統治。

  • 包括影響政治安全環境、升級網路攻防、放大竊密洩密風險、加劇科技發展失衡、衝擊社會治理體系，以及推動軍事形態出現根本性變化。

  • 這顯示北京把AI安全視為對抗性議題，而非共同治理的全球使命，也是在對中國科技公司與外國競爭對手表態，資料主權和政治安全不會為國際協議妥協。

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