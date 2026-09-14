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零件高度依賴 美媒：美國發展機器人難「去中國化」

中國新聞組╱北京14日電
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圖為在浙江慈溪慈溪人形機器人訓練中心實訓基地，工作人員訓練機器人分揀、碼放不同的...
圖為在浙江慈溪慈溪人形機器人訓練中心實訓基地，工作人員訓練機器人分揀、碼放不同的紗管。(新華社)

人形機器人已成全球科技競爭焦點，美媒指出，美國也在該領域尋求積極發展，雖在軟體、演算法等領域具有優勢，卻受制於硬體供應鏈不足，電機、感測器、執行器等關鍵零組件高度依賴中國。隨著美國政府以國家安全為由加強進口限制，業界擔心成本上升、研發放緩，也讓美國機器人產業難以真正「去中國化」。

香港文匯報引述美國媒體報導，物理智能公司聯合創始人萊文表示，美國必須建立可靠的硬體供應鏈；標準機器人創始人比爾德指出，從中國採購零組件，成本僅為美國本土生產的約五分之一至十分之一。富比世統計，2026年上半年全球97%的人形機器人由中國發貨，稀土、齒輪、執行器及感測器等關鍵物料也大多來自中國。

富比世稱，供應鏈密度不足是美國面對的嚴峻挑戰。OpenMind創始人利普哈特指出，「在深圳，你所需一切在10公里半徑範圍內皆可找到。」深圳市人工智能與機器人研究院具身智能中心主任劉少山認為，硬件供應鏈需20至30年沉澱，難以短時間複製；美國硬件短板導致量產困難，技術優勢難轉化為市場成果。

紐約時報指出，去年美國頂尖企業僅生產數百台人形機器人，中國宇樹科技與智元機器人合計製造約1萬台；馬斯克旗下Optimus同樣高度依賴中國零部件。宇樹旗艦產品售價不到1.4萬美元，遠低於美國同類產品。有美媒直言，現階段要製造完全不含中國零部件的人形機器人並不現實。

美國聯邦通信委員會7月頒布新規，要求2028年美國組裝機器人的國內組件價值超過65%，2029年提高至75%。利普哈特估算，若排除中國供應商，製造成本可能提高2.85倍。業界警告，執行器通常占物料清單40%至60%，加上電池、雷射雷達等零件涉及中國供應，要達成國產化門檻並不容易。

日經亞洲評論分析，限制措施若推高研發成本，反可能拖慢機器人規模化部署，政策反覆也增加投資風險。美媒呼籲，美國應在安全考量與產業發展間取得平衡，避免供應鏈限制反過來削弱自身科技競爭力。

精華 FAQ

  • 最大瓶頸在硬體供應鏈不足，尤其是電機、感測器、執行器等關鍵零組件高度依賴中國，導致美國雖有軟體與演算法優勢，卻難以規模化量產。

  • 因為中國在零件供應、製造密度與成本上都具優勢，深圳甚至可在10公里範圍內找到所需資源；從中國採購零組件，成本僅約美國本土的五分之一到十分之一。

  • 業界預期成本可能上升，若排除中國供應商，製造成本恐提高2.85倍，研發與量產也可能放緩，進而削弱美國機器人產業的全球競爭力。

供應鏈

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