我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

習近平心腹、中央警衛局長周洪許 隨習赴金磚峰會

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中央警衛局局長周洪許隨習近平出訪。(取材自Ｘ平台)
中央警衛局局長周洪許隨習近平出訪。(取材自Ｘ平台)

隨著中國國家主席習近平出席金磚峰會，中央警衛局局長周洪許也罕見在鏡頭前亮相。央視新聞聯播畫面顯示，周洪許在會議期間身穿西裝，坐在外交部常務副部長馬朝旭及外交部部長助理洪磊之間。據了解，周洪許是習近平的心腹，也是他的政治秘書，在張又俠落馬時，是重要的操盤手。

綜合明報等媒體報導，中央警衛局主要負責保護最高領導人和中南海的安全，隸屬中央辦公廳和中央軍委聯合參謀部，不過局長極少公開參加領導人會談活動。此次周洪許跟隨習近平出席金磚峰會，脫下了平常的軍裝，改穿一身西裝、打藍色領帶、頂著平頭、戴眼鏡。

公開資料顯示，周洪許1971年出生，重慶人，陸軍砲兵學院碩士學位，原駐守雲南的第14集團軍叢林戰部隊第40步兵師炮兵團長出身。在擔任中央警衛局長前，是北部戰區的少將副參謀長，2022年當選中共20大代表。

歷屆中央警衛局局長都是中共最高當權者最信得過的人。今年1月，前中央軍委第一副主席張又俠落馬，負責執行逮捕任務的就是中央警衛局，由周洪許主持行動。據了解，周洪許為人相當低調，2021年接下中央警衛局長後，甚少在外露臉；2025年3月出席北京人民大會堂人大會議時，看到有記者拍照，就用軍帽擋住臉部，不讓記者拍到他的照片。

在鄧小平和江澤民時代的中央警衛局長楊德中、由喜貴，都同時擔任中央辦公廳副主任，但目前尚不清楚周洪許是否已任中辦副主任。

精華 FAQ

  • 報導指出，周洪許以中央警衛局局長身分隨習近平赴金磚峰會，並在央視畫面中罕見露面。外界解讀這反映其與最高領導層關係密切，也凸顯警衛系統對核心行程的高度參與。

  • 他平時多穿軍裝，但這次在會議期間改穿西裝、打藍色領帶，頂著平頭並戴眼鏡，坐在馬朝旭與洪磊之間。這種公開亮相相當少見，也因此引發媒體關注。

  • 公開資料顯示，周洪許1971年出生於重慶，出身陸軍炮兵系統，後任北部戰區少將副參謀長，2021年接任中央警衛局長。文章並稱他是習近平心腹，且在張又俠落馬時扮演重要操盤角色。

習近平 張又俠

上一則

河北農大迎新大獎 送4年早餐券 網友笑：另類強迫早起

下一則

金磚峰會／習近平提5倡議 建AI開源專區、智能製造合作

延伸閱讀

「中央社會治理」港媒：中密設頂層維穩小組 蔡奇掌舵

「中央社會治理」港媒：中密設頂層維穩小組 蔡奇掌舵
金磚峰會／習近平不適？莫迪2度詢問「還好嗎」

金磚峰會／習近平不適？莫迪2度詢問「還好嗎」
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
元首外交今啟動 習近平前往上合峰會並訪吉爾吉斯、埃及

元首外交今啟動 習近平前往上合峰會並訪吉爾吉斯、埃及

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話