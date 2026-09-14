習近平心腹、中央警衛局長周洪許 隨習赴金磚峰會
隨著中國國家主席習近平出席金磚峰會，中央警衛局局長周洪許也罕見在鏡頭前亮相。央視新聞聯播畫面顯示，周洪許在會議期間身穿西裝，坐在外交部常務副部長馬朝旭及外交部部長助理洪磊之間。據了解，周洪許是習近平的心腹，也是他的政治秘書，在張又俠落馬時，是重要的操盤手。
綜合明報等媒體報導，中央警衛局主要負責保護最高領導人和中南海的安全，隸屬中央辦公廳和中央軍委聯合參謀部，不過局長極少公開參加領導人會談活動。此次周洪許跟隨習近平出席金磚峰會，脫下了平常的軍裝，改穿一身西裝、打藍色領帶、頂著平頭、戴眼鏡。
公開資料顯示，周洪許1971年出生，重慶人，陸軍砲兵學院碩士學位，原駐守雲南的第14集團軍叢林戰部隊第40步兵師炮兵團長出身。在擔任中央警衛局長前，是北部戰區的少將副參謀長，2022年當選中共20大代表。
歷屆中央警衛局局長都是中共最高當權者最信得過的人。今年1月，前中央軍委第一副主席張又俠落馬，負責執行逮捕任務的就是中央警衛局，由周洪許主持行動。據了解，周洪許為人相當低調，2021年接下中央警衛局長後，甚少在外露臉；2025年3月出席北京人民大會堂人大會議時，看到有記者拍照，就用軍帽擋住臉部，不讓記者拍到他的照片。
在鄧小平和江澤民時代的中央警衛局長楊德中、由喜貴，都同時擔任中央辦公廳副主任，但目前尚不清楚周洪許是否已任中辦副主任。
報導指出，周洪許以中央警衛局局長身分隨習近平赴金磚峰會，並在央視畫面中罕見露面。外界解讀這反映其與最高領導層關係密切，也凸顯警衛系統對核心行程的高度參與。 他平時多穿軍裝，但這次在會議期間改穿西裝、打藍色領帶，頂著平頭並戴眼鏡，坐在馬朝旭與洪磊之間。這種公開亮相相當少見，也因此引發媒體關注。 公開資料顯示，周洪許1971年出生於重慶，出身陸軍炮兵系統，後任北部戰區少將副參謀長，2021年接任中央警衛局長。文章並稱他是習近平心腹，且在張又俠落馬時扮演重要操盤角色。
精華 FAQ
報導指出，周洪許以中央警衛局局長身分隨習近平赴金磚峰會，並在央視畫面中罕見露面。外界解讀這反映其與最高領導層關係密切，也凸顯警衛系統對核心行程的高度參與。
他平時多穿軍裝，但這次在會議期間改穿西裝、打藍色領帶，頂著平頭並戴眼鏡，坐在馬朝旭與洪磊之間。這種公開亮相相當少見，也因此引發媒體關注。
公開資料顯示，周洪許1971年出生於重慶，出身陸軍炮兵系統，後任北部戰區少將副參謀長，2021年接任中央警衛局長。文章並稱他是習近平心腹，且在張又俠落馬時扮演重要操盤角色。
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