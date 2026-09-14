金磚峰會／習近平提5倡議 建AI開源專區、智能製造合作

5項倡議

中國國家主席習近平 13日在印度 新德里出席金磚國家領導人第18次會晤第二階段會議並發表講話，強調全球南方國家應共同捍衛國際法治、維護多邊主義，並攜手推進安全治理。習近平並提出人工智能(AI)開源普惠、貿易投資便利化、數位產業合作、智能製造合作及科技育才等5項倡議。

新華社報導，習近平出席上述會議時發表題為「築牢金磚合作根基 壯大全球南方力量」的講話指，世界百年變局加速演進，全球南方群體性崛起，成為推動世界多極化的關鍵動力，要讓世界穩下來、好起來，金磚國家必須把握歷史主動，團結廣大全球南方國家，在國際事務中發揮積極、穩定、向善作用。

習近平強調，全球南方國家要共同捍衛國際法治，維護主權平等、不干涉內政、和平解決爭端等國際關係基本準則；要高舉多邊主義旗幟，維護聯合國權威和作用，支持多邊機構改革，改革完善國際金融架構，提高發展中國家代表性和發言權；要堅持以人民為中心，推動落實聯合國2030年可持續發展議程；要攜手推進安全治理，共同應對傳統和非傳統安全威脅，加快形成具有廣泛共識的全球AI治理框架，讓新興科技照亮共同繁榮之路。

習近平指，「大金磚」要有大作為、實現大發展，就必須築牢務實合作根基。要發揮背靠新興市場、聯結全球南方的優勢，堅持開放合作、互利共贏，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，培育一體化大市場，升級傳統產業，發展新興產業，布局未來產業。

習近平並就此提出五項倡議，包括建設金磚國家AI開源專區，中方將率先建設金磚國家AI開源專區，支持大語言模型開發和應用合作；貿易投資便利化倡議，中方提議建設金磚國家特殊經濟區夥伴關係，設立智能門戶，開展政策對接；數字產業合作倡議，中方將推動建立金磚國家數字產業雲平台，開展數字技能培訓、技術交流、產業對接；智能製造合作倡議，中方願協助金磚國家建設智能工廠，打造標準規範體系；科技育才倡議，中方提議建立金磚國家工程師培養聯盟，開展工程師聯合培養和能力標準互認。

習近平並強調，今年是中國「十五五」開局之年，「十五五」規劃既是中國自身的發展藍圖，也是面向世界的合作清單。中國將持續推動高質量發展，擴大高水平對外開放，落實全球發展倡議，推進高質量共建「一帶一路」。

據悉，俄羅斯、南非、伊朗、埃及、印尼、衣索比亞、阿拉伯聯合大公國等金磚國家領導人，以及金磚夥伴國或代表、聯合國秘書長古特雷斯等出席此次會議，印度總理莫迪主持會議。蔡奇、王毅等參加上述活動。