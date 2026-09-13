中國出入境新規9/15實施 國安界定模糊增添赴中風險

圖為旅客在上海浦東機場出境大廳內掃登機牌、刷護照、按指紋拍照片通關。（中新社）

中國出入境新規「國務院 關於出境入境管理的規定」9月15日將實施，被認定違反出口管制、技術進出口管理、危害國家安全和利益者恐不被允許出境。然而，由於這項新規對國家安全的界定模糊，增添了台灣民眾的赴中風 險。

中國國務院7月31日發布「國務院關於出境入境管理的規定」，預定9月15日實施，這套新規奠基於「中華人民共和國出境入境管理法」，將出入境管理細緻化，管理範疇也加大。

中國公民被認定違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能危害國家產業安全、技術安全者可以不准許出境；中國公民在境外從事危害國家安全和利益的活動，返國後也可以不被允許出境，至於何謂「危害國家安全和利益」、「產業安全」則未有明確定義。

台灣中興大學國際政治研究所教授譚偉恩表示，這套出入境新規對於北京試圖穩定內部有關。中國持續面對地方債台高築、青年失業率高、經濟成長速度放緩、內需疲弱等問題，恐讓內部出現質疑中共 領導人習近平的聲音。

他說，中共21大會議將在明年召開，各界普遍認為習近平將再爭取連任，內政問題無法在短期內解決，最快的因應方式為採取高壓管理，出入境收緊目的在於「讓中國內部產生不安定的來源不准進入、讓中國內部變得穩定的因素不准流出」。

譚偉恩舉例，在中國經濟成長放緩背景下，不會樂見內部科技人才有意向海外尋求就業的機會。

中國出入境新規未提台灣人，台灣民眾也應該加以關注嗎？譚偉恩認為，不能僅看字面有沒有提及，應該看發布主體的管轄權認定和執法實務狀況，在北京現行規範「常態」中，「台灣人被認定為中國公民」，這套出入境新規不排除適用於台灣民眾。

從規定涉及的技術安全、產業安全、出口管制及國家安全等概念來看，譚偉恩認為，半導體與高科技從業人員、台商及台企高階幹部、現任及退休或離任公務人員（含軍職）、宗教人士、人權倡議者及公開發表政治言論者等，可能面臨較高的出入境風險。

「（這套新規）對於習近平的執政來講，可能短期會收到一些維穩效果，維穩需求是可以被滿足的；但是對於國家長期發展或人民的實際需要來說，可能就完全是另外一種考量了」，譚偉恩說。

台北市立大學通識教育中心助理教授洪浦釗對中央社指出，中國長期宣稱「台灣是中國領土一部分」，將台灣人視作中國公民；儘管這套出入境新規沒有寫到台灣，不過這不代表台灣民眾前往中國遇到執法實務時不會受到影響。

洪浦釗提醒，這套新規將國家安全、產業安全、技術安全納入出入境管理，在台灣很稀鬆平常的工作、言論與社會活動，在中國是否涉及國家安全很大程度卻取決於當地執法機關認定。且中國「國安」概念廣泛，行政裁量空間大，一般民眾根本無從得知「紅線在哪裡」。

他提到，公務人員、半導體等高科技產業工作者、學者、新聞工作者、人權工作者等群體恐將是出入境中國的高風險群體，近期有台灣民眾入境中國時被盤查案例，理由為曾在人權組織工作；倘若沒有非得赴中國的理由，建議「危邦不入」。

如何因應赴中風險？洪浦釗建議，民眾倘若有赴中必要，個人手機、筆電存有的工作資料、聯絡訊息等應該納入風險評估；建議政府彙整民眾赴中被盤查、被拘留等案例，建立跨部會資料庫與加以分析，提出具體的赴中風險指引，另也應對外發聲，讓國際社會看見中國濫權作為。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎對中央社指出，中國對於「國安」界定氾濫，紅線幾乎是無限制地擴張，沒有人了解紅線定義與範圍，這套新規對於民眾出入境中國時的潛在影響，恐將擴及愈來愈廣的層面，每一個人都有可能是受害者。

邱伊翎認為，政府應該持續提醒民眾前往中國可能遇到的各式風險，透過客觀資料協助民眾建立一套基本的中國認知與風險意識，以及可以提前做的準備措施；不過也不應落入過於恐懼訴求、製造恐慌的方式。

大陸委員會（陸委會）先前曾提醒，中國推出的「國務院關於出境入境管理的規定」將既有嚴格管理作法「明文化」，加大監管力道，相關管制內容模糊，執行上具有高度任意性；提醒民眾前往對岸務必做好風險評估，以確保自身安全。

中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人張晗2日在例行記者會上則聲稱，出入境規定是為了規範出入境管理、保障出入境人員合法權益和「維護國家主權、安全、發展利益」，也「為台灣民眾營造更好的法治環境」。