中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

據中評社報導，第六屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」11日在新疆 烏魯木齊開幕。廈門大學台灣研究院院長李鵬發表題演講指出，統一已經進入衝刺階段，而美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一。

對於何以認為兩岸必然統一，李鵬提出三個分析層面：首先是歷史演進的客觀規律。他指出，中共 中央總書記習近平 曾提出中華民族「強必統、統更強」的歷史邏輯。

李鵬稱，在中國漫長的歷史進程中，約68%的時間是統一的，僅有32%處於分裂狀態，且統一階段的朝代往往更加強盛。

第二個層面是主觀認知與民族感情。李鵬說，統一是中國老百姓一種超強的民意和主流的價值觀。

第三個層面是政策實踐的現實轉化。李鵬表示，中國對台政策體現為「剛柔並濟」——剛的一面是堅決打擊台獨，柔的一面是持續推進兩岸交流合作融合發展。他將這一邏輯概括為三個維度：方向（歷史規律決定統一方向不可動搖）、力量（中國發展與強大民意提供堅實基礎）、行動（該出手時就出手，蓄勢待發、順勢而為）。

他認為，當前世界處在大變革、大分化、大調整的過程。美國的軍事霸權、金融霸權、科技霸權和意識形態霸權都面臨前所未有的挑戰，其霸權已進入不可逆的衰竭周期。反映在台灣問題上，美國愈來愈沒有能力阻撓中國統一。

在實力對比方面，李鵬指出，中國的硬實力穩居世界第二，且與後續國家的差距持續擴大；軟實力方面，有國際機構評估中國已位居世界第二；巧實力則是綜合運用硬實力和軟實力的能力，李鵬認為中國共產黨的治理能力在全世界無人能敵。

在民意方面，李鵬稱，解決台灣問題當然要尊重台灣2300萬同胞的民意，但中國14億同胞的民意同樣需要被看到。中國老百姓對台灣問題的認知，從小學一年級課本中「歡迎台灣小朋友」的課文就開始塑造，貫穿中學、大學，延續到互聯網時代。台獨勢力想要撼動這樣的民意，絕無可能。

李鵬稱，過去中國對台政策更多強調民族情感和民族大義，但近些年「生活」的話語愈來愈頻繁地出現在對台政策中。如今中國對統一前景的論述愈來愈實在、愈來愈接地氣，愈來愈多台灣同胞相信這些對美好生活的嚮往是可以實現的。

李鵬在演講結尾總結指出，兩岸統一已經進入衝刺階段：「一萬米已經跑了九千米，還有最後一千米」。最後這一千米，是對信念、體力和耐心的嚴峻考驗。

他強調，只要堅持下去，就一定能夠在民族復興的進程中，以最符合中華民族利益的方式、以最小的代價實現祖國的最終完全統一。