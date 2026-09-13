我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭飛機想免費升等？前空服員曝「5大密技」獨旅更有機會

英版「周六夜現場」嘲諷哈梅 查理問：Netflix的錢花光了？

澳門首宗國安案16日開審 前議員區錦新遭控3罪不公開審理

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
澳門初級法院9月11日公告指出，初院刑事法庭將於16日開庭審理涉嫌犯區錦新的危害...
澳門初級法院9月11日公告指出，初院刑事法庭將於16日開庭審理涉嫌犯區錦新的危害國家安全案件。（取材自澳門法院網站）

澳門首宗國安法案件將於16日開審，澳門民主派前立法會議員區錦新被控「顛覆國家政權」等三罪。澳門初級法院11日公告，應檢察院請求並經澳門特區維護國家安全委員會確認，案件將以不公開方式審理。澳門政府去年7月以國安法拘捕區錦新

澳門初級法院11日公告指出，初級法院刑事法庭將於9月16日開庭審理涉嫌犯區錦新的危害國家安全案件。公告提到，應檢察院請求並經澳門特區維護國家安全委員會確認，案件主理法官根據第9/1999號法律「司法組織綱要法」第9條第2款的規定，為確保不對國家安全利益造成損害，決定以不公開方式開庭審理相關案件。

根據港媒提到，澳門警方2025年7月以涉嫌違反「維護國家安全法」拘捕區錦新，今年7月預審確認控以「顛覆國家政權」等三項罪名，案件其後移送初級法院刑事法庭排期審理。

澳門司警局當時表示，區錦新涉嫌自2022年起「長期勾結外國勢力」，「嚴重危害國家安全」，向對方提供大量不實且具煽動性資料，以作境外及網上持續公開展覽之用；澳門「維護國家安全法」2023年生效後，相關情況仍然持續。這也是新版澳門國安法自2023年5月底生效後首起拘捕案件。

法廣7月曾報導，預審法官確認並維持檢察院控訴，認定區錦新為實行正犯，並以既遂方式觸犯「顛覆國家政權」、「與澳門特別行政區以外的組織、團體或個人建立聯繫作出危害國家安全的行為」及「違反保密」三罪。其中，「顛覆國家政權」罪最高可判刑25年。

澳門今年3月修法新增規定，如有權限法官認為公開進行訴訟程序會對國家安全利益造成損害，且經澳門特區維護國家安全委員會確認，可決定不公開進行相關訴訟行為。澳門立法會今年3月全票通過相關法案，允許涉及違反國安法的案件閉門審理。

據BBC中文，69歲的區錦新原為教師，在1989年六四事件發生後，參與籌組「澳門民主發展聯委會」，提出「回應中國民主運動、推動澳門民主發展」，成為澳門此後30年「六四燭光晚會」的組織者。

區錦新自1993年起擔任澳門市政議員，澳門1999年主權移交中國後，連續20年擔任5屆立法會議員，2021年宣布不尋求連任。不過，區錦新在卸任議員後仍常在社群平台和媒體評論時政，被捕前兩日也曾發文評論澳門當局取消12名候選人參與立法會選舉一事。

法新社引述代表區錦新的大律師博拉克說，澳門法院宣布案件將以不公開方式審理，意味著「當局羞於讓所提呈的證據接受澳門人民或媒體的詳細審查」。

澳門前立法會議員區錦新被控違反澳門國安法，將於9月16日出庭受審。圖為他2024...
澳門前立法會議員區錦新被控違反澳門國安法，將於9月16日出庭受審。圖為他2024年10接受外媒訪問留影。（美聯社）

精華 FAQ

  • 被告是澳門民主派前立法會議員區錦新。他被檢方控以「顛覆國家政權」、「與澳門特別行政區以外的組織、團體或個人建立聯繫作出危害國家安全的行為」及「違反保密」3罪。

  • 澳門初級法院指出，因應檢察院請求，並經澳門特區維護國家安全委員會確認，主理法官認為公開審理可能損害國家安全利益，因此依相關法例決定不公開開庭。

  • 區錦新現年69歲，曾任教師及多年立法會議員，長期參與澳門民主活動。爭議焦點在於他被指自2022年起勾結外國勢力、提供煽動性資料，且案件閉門審理是否削弱公眾監督。

澳門

上一則

大灣區開學 內地高校濃濃「港味」...上萬港生報名聯考

下一則

央視前主持人敬一丹逝世 白岩松悼「敬大姐」：再無這麼好的搭檔

延伸閱讀

黃之鋒承認串謀勾結外國勢力罪 最高可判終身監禁

黃之鋒承認串謀勾結外國勢力罪 最高可判終身監禁
港支聯案 鄒幸彤判7年3個月、李卓人7年、何俊仁5年2個月

港支聯案 鄒幸彤判7年3個月、李卓人7年、何俊仁5年2個月
香港支聯會顛覆國家政權案 完成求情程序 兩周內判刑

香港支聯會顛覆國家政權案 完成求情程序 兩周內判刑

顛覆政權 港支聯3人均判7年6月各有減刑 「國殤之柱」押後處理

顛覆政權 港支聯3人均判7年6月各有減刑 「國殤之柱」押後處理

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口
54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場
75歲「星爺御用配角」張美娥公開求職 網友勸退：好好養老吧

75歲「星爺御用配角」張美娥公開求職 網友勸退：好好養老吧
擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕
「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定