我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

「美國遭到攻擊」布希親自畫下9/11震驚表情 達拉斯展出

金磚峰會印度舉行 習近平籲加強AI合作、鼓勵開源

記者廖士鋒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金磚峰會12日在印度舉行，圖為出席峰會的國家元首，右起南非總統拉瑪佛沙、中國國家...
金磚峰會12日在印度舉行，圖為出席峰會的國家元首，右起南非總統拉瑪佛沙、中國國家主席習近平、印度總理莫迪、俄國總統普亭，埃及總統西西、印尼總統普拉伯沃等出席峰會。(路透)

中國國家主席習近平12日搭乘專機自北京飛往印度新德里出席金磚峰會後，當晚與印度總理莫迪會晤。

習近平在峰會上呼籲加強人工智慧(AI)合作，鼓勵開源開放，也宣布中國將於明年接任金磚主席國。

包括中國、俄羅斯、伊朗及印度在內11個金磚國家在12日召開的高峰會中發布「新德里宣言」(New Delhi Declaration)，呼籲中東地區保持冷靜，避免採取可能惡化局勢的行動。法新社報導，在印度首都新德里發布的這份聲明指出：「我們對於中東／西亞地區緊張情勢持續升級深表關切，重申各自國家立場同時，也呼籲保持最大程度的克制，以及避免採取可能進一步惡化局勢的行動。」宣言內容同時譴責針對民用基礎設施和核設施的攻擊。

印度時報報導，當地時間12日下午2時30分，金磚峰會先舉行閉門會議，主題為「包容性全球治理與加強多邊主義」。隨後各國領導人參觀「印度創新展」，下午5時合影並舉行聯合植樹儀式。

新德里電視台、印度教徒報等多家印媒釋出的直播與照片顯示，峰會場邊莫、習兩人握手寒暄許久，且有說有笑。莫迪也左手握住習近平、右手握住俄國總統普亭，三人在場邊互動。植樹時，習、普也分別站在莫迪左右，手持金色鏟子與金色花灑種植與澆灌。伊朗總統也參加峰會。

據新華社，習近平12日在峰會指出，今年是金磚國家合作20周年，「全球南方卓然壯大，世界多極化不可阻擋」。他並批單邊主義、強權政治「逆流湧動」，喊話要順應國際關係民主化大勢，維護聯合國權威、支持世貿組織，「抵制一切形式的保護主義措施」。引領網路、外太空、深海等新領域全球治理。他還呼籲加強人工智慧合作，鼓勵開源開放，中國提出一項倡議，願各方深化供應鏈合作。

同時他也提到，「反對冷戰思維和陣營對抗，反對侵犯別國主權、干涉別國內政，建設性參與熱點問題解決，為尋求標本兼治之道作出金磚獨特貢獻」。針對中東的戰事，他表示，中東海灣局勢仍在複雜演變。「這場戰事給地區各國人民造成嚴重損失，也不符合國際社會共同利益」。「中方願同金磚成員一道，為實現中東海灣地區和平安寧發揮應有作用」。

當天晚間7時30分峰會晚宴前，習近平與莫迪的會晤在6時左右展開。這是習近平七年來首度到訪印度，也是2020年邊境衝突後首度前往印度，由中共政治局常委蔡奇、政治局委員王毅隨行。習近平12日降落新德里一處空軍基地時，印度商務和工業部國務部長吉廷．普拉薩達到場迎接。在習近平到訪前，解放軍與印軍在邊界東段已舉行高級別軍事指揮官會晤。

根據中方報導，習近平稱，要以客觀理性的戰略認知校準方向，中印是合作夥伴而非對手；報導並形容，兩國領導人坦誠深入交換意見，就中印要做夥伴達成重要共識。新華社報導，習近平表示，近兩年，他與莫迪兩次會晤，引領中印關係從「再出發」實現「再提升」。兩國機制性交往逐步恢復，合作清單不斷拉長，雙邊貿易額再創新高。這一局面來之不易，值得珍惜。

據中方訊息，莫迪指出，印方始終從戰略高度和長遠角度看待印中關係，願同中國做夥伴而不是對手，將彼此發展視為機遇而非挑戰。印方堅持獨立自主的外交政策，發展對中關係不受第三方影響。報導又稱，莫迪表示，「印方在台灣、涉藏問題上的政策和立場沒有改變，不允許任何勢力在印度從事反華(中)活動」。但在印方發出的新聞稿中，並未提及台灣。

報導稱，印方願在相互尊重、相互信任基礎上，同中方保持高層交往，加強戰略溝通，促進互利合作，密切人文交流，推動兩國關係得到更大發展。雙方要共同努力，維護邊境地區的和平安寧。

精華 FAQ

  • 他呼籲加強人工智慧合作，鼓勵開源開放，並推動供應鏈協作與新領域全球治理，強調以多邊主義維護聯合國與世貿體系。

  • 宣言對中東／西亞局勢持續升級表達深切關切，呼籲各方保持最大程度克制，避免採取惡化局勢的行動，並譴責攻擊民用與核設施。

  • 雙方都強調彼此是合作夥伴而非對手，並表示要加強高層交往、戰略溝通與互利合作，同時共同維護邊境地區的和平安寧。

習近平 印度 伊朗

上一則

脫口秀近8成是黃牛票 千名觀眾被攔門外 羅永浩發文吐槽

下一則

去年錄取北大醫學專業放棄 浙男今年考714分只為念這科

延伸閱讀

莫迪與習近平在金磚峰會見面 稱印中分歧不應演變為爭端

莫迪與習近平在金磚峰會見面 稱印中分歧不應演變為爭端
普亭喊話金磚國家抗衡西方 俄羅斯印度深化戰略合作

普亭喊話金磚國家抗衡西方 俄羅斯印度深化戰略合作
習近平周末 將赴印度出席金磚國家領導人會晤

習近平周末 將赴印度出席金磚國家領導人會晤
元首外交今啟動 習近平前往上合峰會並訪吉爾吉斯、埃及

元首外交今啟動 習近平前往上合峰會並訪吉爾吉斯、埃及

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口
54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場
擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕
「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定
住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭