金磚峰會印度舉行 習近平籲加強AI合作、鼓勵開源

金磚峰會12日在印度舉行，圖為出席峰會的國家元首，右起南非總統拉瑪佛沙、中國國家主席習近平、印度總理莫迪、俄國總統普亭，埃及總統西西、印尼總統普拉伯沃等出席峰會。(路透)

中國國家主席習近平 12日搭乘專機自北京飛往印度 新德里出席金磚峰會後，當晚與印度總理莫迪會晤。

習近平在峰會上呼籲加強人工智慧(AI)合作，鼓勵開源開放，也宣布中國將於明年接任金磚主席國。

包括中國、俄羅斯、伊朗 及印度在內11個金磚國家在12日召開的高峰會中發布「新德里宣言」(New Delhi Declaration)，呼籲中東地區保持冷靜，避免採取可能惡化局勢的行動。法新社報導，在印度首都新德里發布的這份聲明指出：「我們對於中東／西亞地區緊張情勢持續升級深表關切，重申各自國家立場同時，也呼籲保持最大程度的克制，以及避免採取可能進一步惡化局勢的行動。」宣言內容同時譴責針對民用基礎設施和核設施的攻擊。

印度時報報導，當地時間12日下午2時30分，金磚峰會先舉行閉門會議，主題為「包容性全球治理與加強多邊主義」。隨後各國領導人參觀「印度創新展」，下午5時合影並舉行聯合植樹儀式。

新德里電視台、印度教徒報等多家印媒釋出的直播與照片顯示，峰會場邊莫、習兩人握手寒暄許久，且有說有笑。莫迪也左手握住習近平、右手握住俄國總統普亭，三人在場邊互動。植樹時，習、普也分別站在莫迪左右，手持金色鏟子與金色花灑種植與澆灌。伊朗總統也參加峰會。

據新華社，習近平12日在峰會指出，今年是金磚國家合作20周年，「全球南方卓然壯大，世界多極化不可阻擋」。他並批單邊主義、強權政治「逆流湧動」，喊話要順應國際關係民主化大勢，維護聯合國權威、支持世貿組織，「抵制一切形式的保護主義措施」。引領網路、外太空、深海等新領域全球治理。他還呼籲加強人工智慧合作，鼓勵開源開放，中國提出一項倡議，願各方深化供應鏈合作。

同時他也提到，「反對冷戰思維和陣營對抗，反對侵犯別國主權、干涉別國內政，建設性參與熱點問題解決，為尋求標本兼治之道作出金磚獨特貢獻」。針對中東的戰事，他表示，中東海灣局勢仍在複雜演變。「這場戰事給地區各國人民造成嚴重損失，也不符合國際社會共同利益」。「中方願同金磚成員一道，為實現中東海灣地區和平安寧發揮應有作用」。

當天晚間7時30分峰會晚宴前，習近平與莫迪的會晤在6時左右展開。這是習近平七年來首度到訪印度，也是2020年邊境衝突後首度前往印度，由中共政治局常委蔡奇、政治局委員王毅隨行。習近平12日降落新德里一處空軍基地時，印度商務和工業部國務部長吉廷．普拉薩達到場迎接。在習近平到訪前，解放軍與印軍在邊界東段已舉行高級別軍事指揮官會晤。

根據中方報導，習近平稱，要以客觀理性的戰略認知校準方向，中印是合作夥伴而非對手；報導並形容，兩國領導人坦誠深入交換意見，就中印要做夥伴達成重要共識。新華社報導，習近平表示，近兩年，他與莫迪兩次會晤，引領中印關係從「再出發」實現「再提升」。兩國機制性交往逐步恢復，合作清單不斷拉長，雙邊貿易額再創新高。這一局面來之不易，值得珍惜。

據中方訊息，莫迪指出，印方始終從戰略高度和長遠角度看待印中關係，願同中國做夥伴而不是對手，將彼此發展視為機遇而非挑戰。印方堅持獨立自主的外交政策，發展對中關係不受第三方影響。報導又稱，莫迪表示，「印方在台灣、涉藏問題上的政策和立場沒有改變，不允許任何勢力在印度從事反華(中)活動」。但在印方發出的新聞稿中，並未提及台灣。

報導稱，印方願在相互尊重、相互信任基礎上，同中方保持高層交往，加強戰略溝通，促進互利合作，密切人文交流，推動兩國關係得到更大發展。雙方要共同努力，維護邊境地區的和平安寧。