川習二會將登場 對台軍售、中東戰事成焦點
華府「川習會」有望9月下旬舉行，除台灣問題外，美伊戰爭至今懸而未決，川普政府8月祭出大規模的「經濟孤立行動」，作為伊朗盟友的中國對此如何應對，也是華府川習會的焦點之一。
華爾街日報11日報導，伊朗7月17日對約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地發動造成三名美軍喪生的空襲前，曾從中方取得該基地高解析度衛星影像。熟悉詳情的美國官員指稱，「這是目前最明確的證據」，顯示2月底美伊開戰後，中方對伊朗的支持已對美軍造成傷亡。
美國官員拒絕透露向德黑蘭提供影像的中國實體，也未指控北京直接介入衝突。該報導稱，華府川習會前夕，此事恐升高美中緊張。
川普曾對幕僚說，與中國、尤其是習近平維持良好關係，是他的首要之務，故美國高官試圖避免與北京鬧翻，避免影響或破壞華府川習會籌備作業。
在上述7月空襲數天後，美國國務卿魯比歐和中國外長王毅會面。會後媒體問到中國是否向伊朗提供目標情報時，魯比歐避談，只答「中國所做一切，並未以任何方式改變這場衝突的走向」。
日本共同社12日引述幾位美中關係消息人士報導，中方向美方要求，不要在川習會前批准新的對台軍售，否則中國國家主席習近平將暫緩訪美。
日本共同社報導說，川普政府很重視這場今年第二次川習會。儘管外界多認為，美方將暫時擱置對台軍售，但中方仍提防難預測的美國總統川普，北京至今尚未官宣習近平訪美行程。
南京大學台灣研究所所長劉相平昨接受本報採訪指出，川普5月訪華後至今，美國的台海政策相對穩定，他指出，台灣問題依舊是中方在本次川習會中「一個比較重要的問題」。
劉相平說，雖然川普訪華後提出「四個不」（不希望有人搞獨立、不願大老遠派兵打仗、不因有美國支持搞台獨、不輕易承諾對台軍售），這些是川普的口頭發言，要進一步形成政策，中美雙方在台海和平穩定上面能夠達成更多的共識並落實，去阻遏賴清德的台獨分裂活動。
他認為，從川普訪華後到目前為止，美國的台海政策、對華政策，沒有出爾反爾，像軍售也暫停了。
報導指出，川習會前最受關注的是台灣對美軍售與中東戰事相關問題，尤其是中國對伊朗的支持是否升高美中緊張，並可能影響會談氣氛與籌備進度。 美國官員稱，伊朗在7月17日攻擊約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地前，曾取得中國提供的高解析度衛星影像，這被視為目前最明確的證據之一。 日本共同社引述消息人士指出，中方向美方要求不要在川習會前批准新的對台軍售，否則習近平可能暫緩訪美；北京也仍對川普政府政策的不確定性保持戒心。
精華 FAQ
報導指出，川習會前最受關注的是台灣對美軍售與中東戰事相關問題，尤其是中國對伊朗的支持是否升高美中緊張，並可能影響會談氣氛與籌備進度。
美國官員稱，伊朗在7月17日攻擊約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地前，曾取得中國提供的高解析度衛星影像，這被視為目前最明確的證據之一。
日本共同社引述消息人士指出，中方向美方要求不要在川習會前批准新的對台軍售，否則習近平可能暫緩訪美；北京也仍對川普政府政策的不確定性保持戒心。
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