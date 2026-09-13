峰會提4點建議…習近平促金磚合作 開啟第3個金色十年

中國國家主席習近平12日在金磚國家領導人會議中，發表題為「共擔時代責任 勇做先鋒力量」的重要講話。圖為習近平（中）和莫迪、普亭握手，三人笑開懷。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平在金磚峰會呼籲引領國際秩序更公正合理。

習近平在金磚峰會呼籲引領國際秩序更公正合理。 重點二： 提出強化創新、和平、文明互鑒與全球治理4點建議。

提出強化創新、和平、文明互鑒與全球治理4點建議。 重點三：中國將明年接任金磚主席國，開啟第3個金色十年。

中國國家主席習近平 12日在印度 新德里出席金磚國家領導人第18次會晤第一階段會議。習近平發表題為「共擔時代責任 勇做先鋒力量」的重要講話，強調金磚國家要堅定站在歷史正確一邊，勇做時代先鋒，引領國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，要做改革完善全球治理的先鋒。支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，抵制一切形式的保護主義措施。

習近平宣布，中國將於明年接任金磚主席國，主辦金磚國家領導人第19次會晤。習近平強調，中方願同各方凝聚共識、開創未來，開啟金磚合作第三個「金色十年」，共創繁榮進步的光明前景。

綜合新華社、央視新聞報導，習近平指出，今年是金磚國家合作20周年。20年來，金磚合作機制不斷發展壯大，展現出蓬勃生機活力，成為當今世界最具影響力的新興市場和發展中國家合作平台。這是自立自強的20年，金磚國家積極探索符合自身國情的發展道路，成為新興市場和發展中國家聯合自強的典範。這是風雨同舟的20年，金磚國家攜手應對國際金融危機、新冠疫情、氣候變化等挑戰，堅定維護全球南方共同利益，為世界提供穩定性和正能量。這是成果豐碩的20年，金磚國家實現歷史性擴員，建立起全方位、多層次合作架構，邁入「大金磚合作」高質量發展新階段。

中國國家主席習近平12日在新德里出席金磚國家領導人第18次會晤第一階段會議。習近平發表題為「共擔時代責任 勇做先鋒力量」的重要講話。（新華社）

習近平強調，當前世界百年變局加速演進，全球南方卓然壯大，世界多極化不可阻擋。同時，單邊主義、強權政治逆流湧動，多邊主義和國際秩序受到衝擊，和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字有增無減。金磚國家要堅定站在歷史正確一邊，勇做時代先鋒，引領國際秩序朝著更加公正合理方向發展，攜手推動構建人類命運共同體。

他並提出四點建議，一要做促進創新發展的先鋒。牢牢把握主動權，加強人工智能合作，鼓勵開源開放、合作共享，推動務實合作向新而行、向高攀登。

二要做維護和平穩定的先鋒。秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，反對冷戰思維和陣營對抗，反對侵犯別國主權、干涉別國內政，建設性參與熱點問題解決，為尋求標本兼治之道作出金磚獨特貢獻。

三要做推動文明互鑒的先鋒。辦好金磚國家人文交流論壇，分享治國理政經驗，為國與國關係穩定發展匯聚正能量。深化文化、旅遊、教育等合作，加強青年交流，促進民眾常來常往、相知相親。

四要做改革完善全球治理的先鋒。支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，推動世界貿易組織改革，反對濫施關稅，抵制一切形式的保護主義措施。引領網路、外空、深海等新疆域全球治理，提升全球南方國家話語權。

當地時間9月12日下午，中國國家主席習近平在新德里出席金磚國家領導人第18次會晤第一階段會議。會議期間，金磚國家領導人合影。（新華社）