峰會提4點建議…習近平促金磚合作 開啟第3個金色十年
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中國國家主席習近平12日在印度新德里出席金磚國家領導人第18次會晤第一階段會議。習近平發表題為「共擔時代責任 勇做先鋒力量」的重要講話，強調金磚國家要堅定站在歷史正確一邊，勇做時代先鋒，引領國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，要做改革完善全球治理的先鋒。支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，抵制一切形式的保護主義措施。
習近平宣布，中國將於明年接任金磚主席國，主辦金磚國家領導人第19次會晤。習近平強調，中方願同各方凝聚共識、開創未來，開啟金磚合作第三個「金色十年」，共創繁榮進步的光明前景。
綜合新華社、央視新聞報導，習近平指出，今年是金磚國家合作20周年。20年來，金磚合作機制不斷發展壯大，展現出蓬勃生機活力，成為當今世界最具影響力的新興市場和發展中國家合作平台。這是自立自強的20年，金磚國家積極探索符合自身國情的發展道路，成為新興市場和發展中國家聯合自強的典範。這是風雨同舟的20年，金磚國家攜手應對國際金融危機、新冠疫情、氣候變化等挑戰，堅定維護全球南方共同利益，為世界提供穩定性和正能量。這是成果豐碩的20年，金磚國家實現歷史性擴員，建立起全方位、多層次合作架構，邁入「大金磚合作」高質量發展新階段。
習近平強調，當前世界百年變局加速演進，全球南方卓然壯大，世界多極化不可阻擋。同時，單邊主義、強權政治逆流湧動，多邊主義和國際秩序受到衝擊，和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字有增無減。金磚國家要堅定站在歷史正確一邊，勇做時代先鋒，引領國際秩序朝著更加公正合理方向發展，攜手推動構建人類命運共同體。
他並提出四點建議，一要做促進創新發展的先鋒。牢牢把握主動權，加強人工智能合作，鼓勵開源開放、合作共享，推動務實合作向新而行、向高攀登。
二要做維護和平穩定的先鋒。秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，反對冷戰思維和陣營對抗，反對侵犯別國主權、干涉別國內政，建設性參與熱點問題解決，為尋求標本兼治之道作出金磚獨特貢獻。
三要做推動文明互鑒的先鋒。辦好金磚國家人文交流論壇，分享治國理政經驗，為國與國關係穩定發展匯聚正能量。深化文化、旅遊、教育等合作，加強青年交流，促進民眾常來常往、相知相親。
四要做改革完善全球治理的先鋒。支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，推動世界貿易組織改革，反對濫施關稅，抵制一切形式的保護主義措施。引領網路、外空、深海等新疆域全球治理，提升全球南方國家話語權。
他主張金磚國家要堅定站在歷史正確一邊，勇做時代先鋒，帶動國際秩序朝更公正合理方向發展，並攜手推動構建人類命運共同體。 他提出4點：做促進創新發展的先鋒、做維護和平穩定的先鋒、做推動文明互鑒的先鋒、做改革完善全球治理的先鋒，並強調人工智能、多邊貿易與青年交流。 習近平宣布中國將於明年接任金磚主席國並主辦第19次會晤，象徵金磚合作邁入第3個「金色十年」，也顯示中國將持續推動機制深化發展。
精華 FAQ
他主張金磚國家要堅定站在歷史正確一邊，勇做時代先鋒，帶動國際秩序朝更公正合理方向發展，並攜手推動構建人類命運共同體。
他提出4點：做促進創新發展的先鋒、做維護和平穩定的先鋒、做推動文明互鑒的先鋒、做改革完善全球治理的先鋒，並強調人工智能、多邊貿易與青年交流。
習近平宣布中國將於明年接任金磚主席國並主辦第19次會晤，象徵金磚合作邁入第3個「金色十年」，也顯示中國將持續推動機制深化發展。
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