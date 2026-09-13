普亭出席金磚論壇：華為是世界級科技巨頭

俄羅斯總統普亭在金磚國家工商論壇大讚華為。（取材自中新網）

「中國的華為 是世界級全球科技巨頭」，俄羅斯 總統普亭 11日在印度新德里出席金磚國家工商論壇時，特地點名中國華為、俄羅斯原子能集團等企業的全球影響力。普亭說，像這樣的成功案例在金磚國家中還有很多，並非孤立現象。隨後，普亭就G7的稱號發出質疑，「我不明白為什麼還叫G7大國」。

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綜合媒體報導，普亭說，金磚國家創造了全球GDP的40%以上，而G7只有29%。但在俄語中，G7被直譯為「七大國」，這讓他想不明白。話音未落，全場響起掌聲。

普亭在金磚論壇的發言，被解讀是肯定新興經濟體話語權上升。普亭以華為為例，認可來自新興市場企業的全球影響力，反映世界經濟格局正在轉變，新興力量不斷崛起。

有分析指出，過去由少數西方國家主導全球規則的時代正在落幕，多極化大勢不可阻擋。華為深度參與金磚框架下的數字經濟合作，在南非、巴西等國落地通信、新能源項目，不靠陣營對抗，憑技術實力服務當地發展。

據了解，這不是普亭第一次公開力挺華為，普亭於2019年出席聖彼得堡國際經濟論壇時，嚴厲批評美國對華為採取無禮的打壓手段，稱這是數位時代的第一場「技術戰爭」。

在俄中深化合作的背景下，華為與俄電信商MTS簽署了協議，計畫在俄合作開發並擴建5G網路。此外，當時也曾傳出俄考慮讓華為裝置改用俄國的「極光」（Aurora）作業系統，以因應美國禁令帶來的影響。