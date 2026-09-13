我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

「美國遭到攻擊」布希親自畫下9/11震驚表情 達拉斯展出

普亭出席金磚論壇：華為是世界級科技巨頭

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯總統普亭在金磚國家工商論壇大讚華為。（取材自中新網）
俄羅斯總統普亭在金磚國家工商論壇大讚華為。（取材自中新網）

「中國的華為是世界級全球科技巨頭」，俄羅斯總統普亭11日在印度新德里出席金磚國家工商論壇時，特地點名中國華為、俄羅斯原子能集團等企業的全球影響力。普亭說，像這樣的成功案例在金磚國家中還有很多，並非孤立現象。隨後，普亭就G7的稱號發出質疑，「我不明白為什麼還叫G7大國」。

▲ 影片來源：YouTube平台＠zhinews-official（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合媒體報導，普亭說，金磚國家創造了全球GDP的40%以上，而G7只有29%。但在俄語中，G7被直譯為「七大國」，這讓他想不明白。話音未落，全場響起掌聲。

普亭在金磚論壇的發言，被解讀是肯定新興經濟體話語權上升。普亭以華為為例，認可來自新興市場企業的全球影響力，反映世界經濟格局正在轉變，新興力量不斷崛起。

有分析指出，過去由少數西方國家主導全球規則的時代正在落幕，多極化大勢不可阻擋。華為深度參與金磚框架下的數字經濟合作，在南非、巴西等國落地通信、新能源項目，不靠陣營對抗，憑技術實力服務當地發展。 

據了解，這不是普亭第一次公開力挺華為，普亭於2019年出席聖彼得堡國際經濟論壇時，嚴厲批評美國對華為採取無禮的打壓手段，稱這是數位時代的第一場「技術戰爭」。

在俄中深化合作的背景下，華為與俄電信商MTS簽署了協議，計畫在俄合作開發並擴建5G網路。此外，當時也曾傳出俄考慮讓華為裝置改用俄國的「極光」（Aurora）作業系統，以因應美國禁令帶來的影響。

精華 FAQ

  • 普亭直接稱中國華為是「世界級全球科技巨頭」，並把它列為金磚國家成功企業的代表，認為這類具全球影響力的案例並非孤立現象，而是新興經濟體實力上升的體現。

  • 普亭指出金磚國家創造全球GDP的40%以上，而G7只有29%，因此他不明白為何仍稱G7為「七大國」。他的說法也被解讀為強調國際經濟與話語權正在向多極化轉變。

  • 文章提到普亭早在2019年就曾批評美國打壓華為，稱其為數位時代的技術戰爭；此外，華為也與俄電信商MTS簽署協議，計畫共同開發並擴建5G網路，顯示俄中合作持續深化。

普亭 華為 俄羅斯

上一則

深圳天才少女孫心然 美網青少年組奪冠 稱偶像是鄭欽文

下一則

峰會提4點建議…習近平促金磚合作 開啟第3個金色十年

延伸閱讀

普亭喊話金磚國家抗衡西方 俄羅斯印度深化戰略合作

普亭喊話金磚國家抗衡西方 俄羅斯印度深化戰略合作
晤習近平 普亭：願實現「俄中免簽」政策常態化

晤習近平 普亭：願實現「俄中免簽」政策常態化
中國副總理丁薛祥將赴俄 出席東方經濟論壇

中國副總理丁薛祥將赴俄 出席東方經濟論壇
美中俄將3方會談？川普與普亭通話 克宮曝討論內容

美中俄將3方會談？川普與普亭通話 克宮曝討論內容

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口
54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場
擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕
「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定
住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭