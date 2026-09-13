選918這一天太敏感…日企發售聯名商品 掀「辱華」風波

日本潮流品牌WEGO原擬於9月29日於上海開設概念旗艦店。(取材自界面新聞)

AI重點 文章重點整理： 重點一： WEGO聯名《我的英雄學院》選在9月18日發售，引爆中國網友強烈反彈。

WEGO聯名《我的英雄學院》選在9月18日發售，引爆中國網友強烈反彈。 重點二： 品牌因遭指涉嫌碰觸918與歷史傷痕，隨後宣布終止聯名並刪除宣傳。

品牌因遭指涉嫌碰觸918與歷史傷痕，隨後宣布終止聯名並刪除宣傳。 重點三：WEGO上海旗艦店原欲重返中國市場，卻因風波使布局再添變數。

日本 潮流品牌WEGO原擬於9月29日於上海開設概念旗艦店，不過，該品牌因宣布與在中國遭抵制的「我的英雄學院」合作，加上聯名商品選在918事變當天發售，引發中國網友不滿與抵制，也為品牌暌違十多年重返中國市場增添變數。

WEGO中國分公司11日深夜發表道歉聲明，宣布終止有關合作。聲明稱，日本母公司在策畫這場面向日本本土市場的聯名活動時，未進行充分的慎重確認，對此深表歉意。日本母公司已正式終止和「我的英雄學院」的聯名合作，並全部刪除相關宣傳物料。公司重申尊重「中國社會的普遍共識和國民感情」，未來將加強審核與確認機制。

9月12日，日本WEGO官網也貼出「動畫〈我的英雄學院〉×WEGO聯名商品停止銷售通知」。日方公告沒有提及中國消費者、918事變或此前的輿論爭議，僅表示「因諸般原因」決定停止銷售相關商品，並向消費者致歉。

界面新聞報導，「WEGO HARAJUKU」概念旗艦店是該品牌目前在中國市場的首家實體店。其實早在2010年，WEGO第一次海外開店就選擇上海，此後數年退出中國線下市場。如今的上海旗艦店被視為WEGO時隔十多年重新返回中國市場。

品牌此前稱將發售上海限定配色「痛包」，是指外側或內部帶有透明PVC展示層，專門用來擺放與裝飾動漫角色或偶像周邊（中稱谷子）的展示型包款，在過去幾年成為WEGO拓展中國消費者的重要商品。

近幾年中國「谷子經濟」蓬勃發展，數據顯示2024年經濟規模達1689億（人民幣，下同，約251億美元），預計到2029年有望超過3000億元，驚人經濟規模也帶動痛包的銷售表現攀升。

不過，9月7日，WEGO在日本宣布與動畫「我的英雄學院」合作，聯名商品發售日期定在9月18日，成為事件導火線。

由於該部作品曾推出反派角色「志賀丸太」，被指是綜合二戰日軍731部隊發現的細菌名稱和人體實驗者代稱，而後以「辱華」為由在中國遭全面封殺。再加上時間點恰好是918事變95周年，聯名商品發售的消息發布後，WEGO在中國經營電商直播平台開始出現網友質疑，也有消費者公開表示抵制。

現在中國媒體和網友還在持續觀察，WEGO的日本社群平台和官網是否已經把聯名資訊刪除。

中國觀察者網並稱，「我的英雄學院」六年都沒能翻身，足以說明民族感情一但被傷害，不是那麼簡單就可以修復的，並指商業可以跨越國界，但歷史傷痕不會因為時間就會被忘記。