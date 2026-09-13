日議員聯盟訪北京 盼能修復雙邊關係

日本 跨黨派團體「日中友好議員聯盟」會長森山裕（自民黨前幹事長）11日向媒體透露，議聯的年輕成員將於13日至15日訪問北京。目前正在協調14日與中國人民對外友好協會幹部會面。這將是自去年11月日本首相高市早苗 發表涉台國會答辯導致日中關係轉冷以來，議員聯盟首次派團訪華。

日本共同社報導，自民黨眾議員高村正大將擔任團長，中道改革聯合、日本維新會、國民民主黨以及共產黨 的議員也參加。森山裕表示：「感謝中方接受年輕成員訪問。我也希望能盡早有機會訪問中國。」

據報導，以前外相岩屋毅為首的日本國際貿易促進協會的代表團計畫本月27日至30日造訪北京，已進入最後協調階段。相關人士透露，中方已通知將按此日程接待。岩屋毅等人正在尋求與中方領導階層會面。

報導稱，自去年11月日本首相高市早苗發表涉台國會答辯以來，日中兩國政府及經濟界之間的交流陷入停滯。這次訪華能否成為修復雙邊關係的契機，備受矚目。

報導指代表團原計畫6月訪華，但由於當時擔任會長的前眾院議長河野洋平在臨行前突然去世，訪問被推遲。之後朝著9月中下旬成行的方向重新協調，最終確定這項日程。岩屋毅7月就任新會長。

貿促會是日本對華貿易和經濟交流窗口，代表團通常每年都會訪華並與中方領導層會面。上次在去年6月訪華，並與中國國務院總理李強舉行會談。

中國學者指出，中國對日本議員訪華不會阻撓，接觸層級也僅限類二軌的黨際交流，例如中共中央對外聯絡部（中聯部）副部長陸慷8月底在北京接見日本眾議員伊佐進一為團長的日本國會議員代表團。中國認為改善中日關係的鑰匙在日本政府，日議員返國後想改變現階段日本執政當局的對中政策並不容易。