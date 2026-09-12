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Anthropic報告：解放軍偷用美AI翻車 敏感資訊也被Claude看光

編譯陳律安／綜合外電
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Anthropic 9月發布最新威脅情報報告，公布自家的Claude模型遭月之暗...
Anthropic 9月發布最新威脅情報報告，公布自家的Claude模型遭月之暗面的Kimi偷師。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Anthropic指控月之暗面私下轉送近30萬筆請求給Claude
  • 重點二：其中部分輸入含敏感監控資料與企業內部程式碼憑證。
  • 重點三：Anthropic稱已強化防禦，阻止CoT被蒐集訓練他模。

Anthropic 9月發布最新威脅情報報告，揭露自家的Claude模型遭惡意利用的多起案例，其中點名了中國大陸人工智慧（AI）新創月之暗面（Moonshot AI），指控這家Kimi模型開發商，曾在用戶不知情下，把原本送往Kimi的請求轉交Claude處理，再把Claude的答案呈現給用戶，並蒐集相關互動內容，用於訓練自家模型。

Anthropic表示，在5月–7月的10天期間，月之暗面曾把近30萬筆客戶請求轉送給Anthropic，其中絕大多數交由Claude Opus處理。月之暗面據稱透過一個由5,380個詐欺帳號組成的代理服務網路，進行前述操作，這些帳號大多看似位於新加坡與日本。

報告指出，月之暗面不僅把Claude的回答提供給自家用戶，也至少儲存部分互動內容，並建立思維鏈（Chain of Thought，CoT）擷取流程，取得Claude的推理紀錄，用於訓練自家模型。

Claude原本不會直接傳回完整推理內容，而是提供一組「思考簽章」，降低模型遭未經授權蒸餾的風險。但Anthropic指控，月之暗面會先保存這些簽章，再啟動新的工作階段，誘使Claude把簽章還原成完整推理軌跡，藉此取得CoT內容。

遭轉送給Claude的資料中，也包括敏感資訊。Anthropic表示，一名研判可能與中國人民解放軍有關的用戶，以為自己使用的是Kimi，實際上卻把成都數百支監視器所蒐集、針對特定人士的監控資料送進Claude，並要求模型分析該人士是否有異常行為。

這些監視器包括設於解放軍設施、中國電子科技集團旗下研究機構，以及一家大型國企外部的攝影機。

另一名中國大陸大型國企工程師，則在利用Kimi建立內部系統時，輸入多家企業的內部程式碼與仍可使用的登入憑證，其中包括知名科技公司。Anthropic表示，這名工程師並不知道相關內容實際被轉送給Claude處理。

Anthropic指出，目前並不清楚月之暗面是否曾通知客戶，他們輸入Kimi的內容會被轉交Anthropic，因而暴露給第三方。

根據Anthropic統計，今年5月至7月，可歸因於月之暗面的模型蒸餾攻擊，已觀察到超過2,300萬筆。Anthropic表示，已著手強化防禦機制，防堵這類利用Claude推理內容訓練其他模型的手法。

精華 FAQ

  • Anthropic指控月之暗面在用戶不知情下，將原本送往Kimi的請求轉交Claude處理，再把答案回傳給用戶，並蒐集互動內容與推理紀錄，用於訓練自家模型。

  • 內文提到，一名疑與解放軍有關的用戶把成都監視器蒐集的針對性監控資料送入Claude，另有國企工程師輸入多家企業程式碼與可用登入憑證，風險極高。

  • Anthropic稱，月之暗面先保存Claude回傳的思考簽章，再開啟新工作階段誘使模型還原完整推理軌跡，以取得Chain of Thought內容，疑似用來做模型蒸餾。

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