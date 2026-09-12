比照川普規格 習近平訪美擬率科技、汽車、航天中企巨頭

美國總統川普（右）五月訪問北京時，向中國國家主席習近平（右四）介紹訪團重要成員，包括特斯拉、蘋果、NVIDIA與波音負責人。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平9月下旬擬國是訪美，北京考慮安排科技、電動車與航天中企高層隨行。

習近平9月下旬擬國是訪美，北京考慮安排科技、電動車與航天中企高層隨行。 重點二： 中方比照川普訪中時的美企CEO陣容，盼以對等原則打造商業代表團。

中方比照川普訪中時的美企CEO陣容，盼以對等原則打造商業代表團。 重點三：何立峰將先與貝森特會晤，討論AI對話及投資准入等雙邊經貿議題。

中國國家主席習近平 9月下旬可望國是訪美，為此，北京從多方面釋出善意。除了美國黃豆採購量已近每年承諾量一半，北京還考慮安排一批頂尖的科技、電動車和航空航天的中企高層隨行。另外，北京將安排國務院 副總理何立峰與美國財政部長貝森特先行會晤，加緊敲定相關細節。

香港南華早報引述消息人士指出，隨行代表團的具體安排仍待敲定。中方挑選成員參考5月北京「川習會」時，隨美國總統川普 訪中的美企執行長(CEO)代表團成員，因此可望涵蓋科技、金融、電動車及航空航天產業中企高層。

川普5月訪中時，逾12位頂尖美企CEO隨行，包括特斯拉、蘋果、Nvidia(輝達，另譯英偉達)與波音負責人。雖然北京尚未正式承諾讓中企領袖隨習近平訪美，但中美均以對等原則看待這次華府行的各項安排，包含商業代表團的組成。

中方規畫的隨行名單，將納入頂尖的中國科技公司高層。習近平此行也將安排企業領袖交流活動，但可望隨行的幾位中企巨頭尚未取得美簽，因此北京正促華府加快程序。不過，消息人士說，陪習訪美的代表團，此行「更多是出於形象展示的考量，而非為了達成實質性成果」，並指北京在對美投資問題上存在摩擦。

對於習近平訪美以及大型商業代表團將隨行的消息，中國政府目前為止都未宣布及證實。港媒先前引述上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，目前尚未收到習近平將率商界代表團訪美的正式消息，「但相信具備可能性」。

川普日前表示，習近平與妻子彭麗媛將於24日到訪華府，美方屆時將以國宴接待。路透近日則引述消息人士報導，由於美國對中國投資持懷疑態度，加上中國官方與民營企業的關係緊張，此舉實屬罕見。

另外，對於9月川習會的相關協商，可能持續至該峰會前夕的最後一刻。中國本周購買約100萬公噸的美國黃豆，顯示作為全球最大的油籽採購國，中方正趕在川習二會前，加緊採購。

中美計畫接下來幾天安排國務院副總理何立峰和美國財長貝森特會面，時間就在習近平啟程訪美前不久。何、貝5月也在川普抵北京前幾天，先在首爾會面處理棘手的雙邊經貿問題，當時被廣泛視為北京川習會的前奏。

預料何、貝這次將討論5月川習會敲定的關鍵事項，包括美中AI對話，與管控雙邊商業往來及投資准入的「貿易委員會」和「投資委員會」。

美中貿易談判可能取得一些進展，但投委會的相關談判因華府強烈反對而陷入停滯。北京原希望華府列出對中投資開放的產業，但華府傾向逐案審查。不過，美中仍高度重視習近平此次對等回訪，並視為一個穩定雙邊關係的重要機會。