德媒：川普反復無常催化中印合作 成戰略性靠攏

AI重點 文章重點整理： 重點一： 德媒認為川普反復無常，反而催化中印關係升溫。

德媒認為川普反復無常，反而催化中印關係升溫。 重點二： 習近平與莫迪近年重啟互動，但邊境衝突陰影仍在。

習近平與莫迪近年重啟互動，但邊境衝突陰影仍在。 重點三：印度借金磚平台平衡中俄伊壓力，避免倒向中國。

中國領導人習近平 本周末出席在印度 舉行的金磚國家峰會，俄羅斯總統普亭、伊朗總統裴澤斯基安也會出席。外界認為本次峰會將成為推動中、印度兩國關係的新契機。但德媒認為，美國總統川普 反復無常的行為為發展中印關係提供了空間，雙方都希望能在特定經濟領域改善合作關係，但沒有人會認為，中印之間會實現戰略性的靠攏。

德國之聲引述商報報導，習近平上一次訪問新德里還是七年前的事情。當時，兩國領導人高調宣稱中印關係將掀開「合作的新篇章」。但習近平同莫迪會晤幾個月之後，兩國軍隊就在邊界地區大打出手，雙方均有傷亡，雙邊關係也就此陷入冰凍期。

直到兩年前，中印關係出現緩解的跡象：2024年，俄羅斯喀山舉行的金磚峰會上，習與莫迪舉行了會談。習當時表示，中印兩國應加強合作，化解分歧。一年後，莫迪出席了在中國舉行的上合組織峰會，這也是莫迪時隔七年後，首次訪問中國。當時雙方均表示，中印兩國是『發展夥伴，而非敵手』。

報導指出，中印兩國關係緩解的一個重要背景，則是川普開始了第二個美國總統任期。川普宣布對印度商品徵收懲罰性關稅，並開始限制印度專業人才入境美國，從而使美印關係出現了裂痕。川普的所作所為卻令新德里意識到，美國並不值得信賴，改善對華關係則更符合印度的利益。

「印度曼特拉亞戰略研究所(Mantraya Institute for Strategic Studies)德索薩(Shanthie Mariet D'Souza)就認為：『即使莫迪與習近平的會晤能夠取得成功，也不太可能消除雙方根深蒂固的相互不信任。』 而在金磚國家內部，中印雙方的立場也並不一致。

德索薩表示，利用擔任金磚國家輪值主席的機會，新德里正在努力避免金磚集團成為中國的附庸，或演變成目標明確的反西方聯盟。與此同時，印度還需要抵禦來自俄羅斯和伊朗的壓力，上述兩國都希望在各自的對美衝突中獲得金磚夥伴的支持。