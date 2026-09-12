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「對等安排」 中使館對日本公民赴華簽證規費 調漲7倍

記者廖士鋒／綜合報導
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在日本大幅上調大陸民眾赴陸簽證費用兩個月後，大陸官方也相應上調日本民眾赴陸簽證費...
在日本大幅上調大陸民眾赴陸簽證費用兩個月後，大陸官方也相應上調日本民眾赴陸簽證費用。圖為在北京的日本大使館。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國駐日使館依對等安排，大幅調高日本公民赴華簽證規費。
  • 重點二：單次簽證漲至1萬6750日元，較原先費用高出7倍以上。
  • 重點三：日本也已上調中國民眾赴日簽證費，雙方互有費用調整。

中國駐日本大使館11日宣布，根據「簽證費對等安排」，自14日起，對日本公民赴中簽證規費進行調整，相關一次簽證簽證費上調至1萬6750日元至5萬250日元不等，以單次簽證來看，費用調漲至超過原本費用的7倍。

新宣布的簽證規範，一次簽證為1萬6,750日元（約109美元），二次簽證2萬5100日元（約163美元）、半年多次簽證達3萬3500日元（約218美元）；一年多次簽證則為5萬250日元（約327美元）。

根據去年底中國使館公告，原先的簽證費用則為一次簽證2250日元、二次簽證3750日元、半年多次簽證4500日元、一年多次簽證7500日元。原本這一措施將延續至2026年12月31日。

此前日本駐北京大使館已公告自今年7月1日起，大幅上調大陸民眾赴日簽證等手續費用，單次簽證人民幣715元（約106美元）、兩次簽證人民幣1430元（約213美元）、數次簽證1430元。

日經中文網稍早報導，此次是日本自1978年以來、約48年來首次調整簽證手續費。單次簽證由3000日元提高至1.5萬日元，多次簽證由6000日元上調至3萬日元。日本政府預計上調簽證手續費將帶來1200億日元左右的收入增加。

日本的簽證手續費先前一直比其他主要國家便宜。2025年入境外國人數（快報值）達到4243萬人，創歷史新高。2025年，日本的簽證發放數量超過786萬張，僅次於新冠疫情前創出歷史最高紀錄的2019年。報導提到日本一直在增加免簽對象國家。目前來自74個國家和地區的短期逗留人員，可在部分條件下免簽入境。日本外務省的數據顯示，2025年免簽赴日的外國人佔8成左右。

另一方面，來自中國、菲律賓、越南等120多個國家的人員仍需要辦理簽證才能入境日本。在2025年日本的簽證發放總數中，向中國民眾簽發的簽證為571萬張，約占73％。

精華 FAQ

  • 大使館表示，是依據「簽證費對等安排」進行調整，藉此回應日本方面先前上調中國民眾赴日簽證與手續費的措施，屬於雙邊互相對應的費率變動。

  • 新費用為單次1萬6750日元、二次2萬5100日元、半年多次3萬3500日元、一年多次5萬250日元；其中單次簽證較原先2250日元大幅提高，超過7倍。

  • 日本自7月1日起也大幅調高中國民眾赴日簽證費，且2025年簽證核發總數中，中國民眾占約73%。同時，日本正擴大免簽對象國，簽證政策持續調整。

日本 簽證 大使館

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