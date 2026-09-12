關係回暖？時機敏感？習暌違7年訪印度 可望連3年會晤莫迪

圖為2019年習近平訪問印度出席「中印領導人第二次非正式會晤」，當時習近平（左）與莫迪（右）在金奈互動。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平時隔7年將赴印度出席金磚峰會，並可望會晤莫迪。

習近平時隔7年將赴印度出席金磚峰會，並可望會晤莫迪。 重點二： 中印在貿易、直航與邊界對話上出現回溫，但分歧仍深。

中印在貿易、直航與邊界對話上出現回溫，但分歧仍深。 重點三：外媒指此行時機敏感，與川普威脅金磚及美國因素有關。

中國國家主席習近平 12日赴印度 出席金磚峰會，這是他7年來首訪印度，中國外交部昨表示，中印雙方正在安排習近平與莫迪舉行雙邊會晤，「這將是兩國領導人繼喀山、天津會晤之後連續第三年會晤」。外媒認為，習近平在川普 會前訪印，時機耐人尋味，尤其美總統川普多次對金磚機制發出威脅；而中印兩國在貿易、直航和邊界對話上有悄然回溫跡象，但也有分析稱，在美國因素和邊境爭端未解前，近期回暖「最多只能算前進了三步」。

此前路透引述消息提到，習近平很可能率領約400人組成的代表團隨行，企業家還將出席金磚國家工商論壇。中國外交部發言人毛寧昨表示，「中方願同印方一道，按照兩國領導人的戰略引領，從戰略高度和長遠角度把握中印關係，加強溝通、增進合作、妥處分歧，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴。」

「印度教徒報」(The Hindu)指出，隨同習近平出訪的官員包含中共政治局委員兼外長王毅、商務部長王文濤。王文濤很可能會在會外與印度商務部長皮尤什．戈亞爾(Piyush Goyal)舉行會談。兩位貿易部長之間的會談將使雙方有機會評估日益增長但又充滿挑戰的貿易關係。

印度駐北京大使魏嘉盟(Vikram Doraiswami)在9月10日於中國官媒環球時報撰文稱，印度即將主辦金磚國家峰會，這為印中拓展務實合作提供了寶貴契機。印中邊境保持和平安寧，有利於促進雙方開展夥伴合作，雙方應當秉持相互尊重、相互體諒、互利共贏的原則夯實這一基礎。國家之間存在分歧實屬正常，但不應讓分歧演變為爭端。

英國廣播公司(BBC)分析指出，習近平此次訪問的時機耐人尋味。金磚機制被視為美國主導的世界格局之外的另一種選擇，川普已多次對其發出威脅；與此同時，中印兩國在貿易、直航和邊界對話上悄然回溫。

過去兩年，中印關係出現了部分改善，轉變因何而來？報導引述智庫塔克沙希拉研究所(Takshashila Institution)中國問題專家馬諾杰·凱瓦爾拉馬尼(Manoj Kewalramani)表示，印度或許已悄悄放棄一項堅持——關係正常化須以中國將邊境恢復至2020年衝突前狀態為前提。新德里內部正悄然形成共識：世界已經改變，中印之間存在實力差距。

印度前駐華大使班浩然(Gautam Bambawale)則認為，現在談論「重置」為時尚早，如果說，2020年的衝突「讓兩國關係倒退了十步」，而近期的回暖跡象「最多只能算前進了三步」。除了美國因素和邊境爭端，埋藏在中印之間的芥蒂還有西藏問題。